La catedrática Carlota Solé i Puig, experta en migraciones, Premio Nacional de Sociología que otorga el CIS

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La catedrática de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Carlota Solé i Puig, experta en fenómenos migratorios y minorías étnicas, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2023, una distinción que otorga anualmente el Centro de investigaciones Sociológicas (CIS).

Solé i Puig, con una trayectoria profesional y política de más de 50 años, se licenció en Ciencias Económicas, por las universidades de Barcelona y Bilbao entre los años 1961 y 1967, es Doctora en Sociología por la Universidad de Reading (Inglaterra) desde 1982, en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, desde 1975 y catedrática de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ha ejercido como docente tanto en la Universidad Autónoma de Barcelona, como en la Universidad Complutense de Madrid, en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) y en diversas universidades extranjeras como la University of Reading o el Instituto Universitario dei Studi Europei en Torino.

En el año 1989 fundó el Grupo de Estudios sobre Inmigración y Minorías Étnicas (GEDIME), centro que se dedica al estudio de las dinámicas migratorias internacionales, las prácticas transnacionales en contextos migratorios y la inclusión social de las minorías étnicas, desde una perspectiva sociológica.

Este grupo está adscrito desde sus inicios al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Sus estudios se centran en la modernización, la inmigración y las organizaciones empresariales, aunque trata temas como la mujer, el nacionalismo o el mercado laboral.

Además, la premiada ha sido directora del "Centre d'Estudis i Recerca en migracions" de la Universidad Autónoma de Barcelona, centro especializado en estudios sobre migraciones y que está considerado como un referente de este campo.

INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES EN CATALUÑA

Entre sus libros destacan, entre otros, "Modernización: unanálisis sociológico" (1976), "La integración sociocultural de los inmigrantes en Cataluña" (1981), "Negocios étnicos: los comercios de los inmigrantes no comunitarios en Cataluña" (2006) o "Inmigración y ciudadanía" (2011).

En 1995 Solé i Puig fue galardonada con el Mary Parker Follet Award de la American Political Science Association con su artículo "Language and the Construction of States: the Case of Catalonia in Spain" en el año 1995. Entre los años 1994 y 2015 dirigió la revista de sociología 'Papers' y desde el año 2022 pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

El jurado de este premio, que ha tomado la decisión por unanimidad, ha estado formado por el presidente del CIS, JoséFélix Tezanos; las catedráticas de Sociología María Rosario H. Sánchez Morales, Constanza Tobío, Inés Alberdi (Premio Nacional de Sociología 2019) y los catedráticos de la misma disciplina Cristóbal Torres Albero (expresidente del CIS) y Rafael Pardo Avellaneda (Premio Nacional de Sociología 2022).