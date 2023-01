Catenon eleva un 23% su cifra de negocio en 2022 y supera los 10,6 millones

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La tecnológica Catenon ha elevado un 23% su cifra de negocio en 2022, respecto al ejercicio anterior, contabilizando un monto total de 10,66 millones de euros, según ha comunicado este martes al mercado.

La empresa, cotizada en BME Growth y experta en reclutamiento de talento, ha registrado un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de dos millones de euros, un 4% superior al de 2021.

Asimismo, la firma ha finalizado el año con unas ventas contratadas de 13,3 millones de euros, un 25% más que en el año anterior. Esta evolución de negocio ha permitido al grupo dedicar recursos a acelerar proyectos estratégicos inicialmente pensados para el Plan Director 2023-2025.

En un comunicado, la compañía ha destacado la captación de grandes cuentas y el crecimiento del 33% de su línea de captación de talento tecnológico (Talent Hackers), que además ha disparado sus márgenes un 42%.

Por otro lado, la línea Catenon Partner, su modelo de socios para zonas no estratégicas, ha crecido un 3% en ingresos y un 43% en aportación a Ebitda.

La compañía también ha cerrado recientemente la adquisición del 40% de Scale You Up. Esta empresa francesa está enfocada a la externalización de procesos de contratación digital a través de una plataforma de 'software as a service' (SaaS). Así, la firma ha cerrado el año con 2,5 millones de euros en caja y una deuda neta por debajo de los 480.000 euros.