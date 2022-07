El cava de Requena y Almendralejo dan un paso "gigante" al entrar en el Consejo Regulador de la DO Cava

VALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de la bodega Dominio de la Vega en Requena, Fernando Medina, ha asegurado este viernes que es un paso "gigante" el hecho de que la candidatura del cava de Requena y Almendralejo haya conseguido entrar y participar en los debates en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava.

El Consejo Regulador del Cava, en sus 36 años desde su creación, no ha contado antes con la representación de productores del cava de regiones fuera de Cataluña. Un órgano que se formalizó en la entrada a la comunidad económica europea y que sustituía al que era el Consejo Regulador de Vinos Espumosos.

Es por ello que en Requena han mostrado su satisfacción ante lo que consideran un "hecho histórico" porque les permite tener representación y voto en una entidad donde podrán explicar sus "problemas y puntos de vista, así como escuchar los puntos de vista del resto del consejo que serán muy interesantes".

Así lo ha asegurado Fernando Medina, consejero delegado de Dominio de la Vega en Requena, y ahora también vocal en el pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, en declaraciones a Europa Press Televisión, quien cree que este reconocimiento es "un paso más" para una localidad que "vive de la viticultura".

Las elecciones para este consejo regulador, cuyo resultado se hizo público el pasado 7 de julio, han permitido renovar los 12 miembros que integran este organismo. El censo de toda España lo constituían 2.903 agricultores con derecho a voto. La candidatura conjunta creada por viticultores de Requena (Valencia) y Almendralejo (Badajoz) logró hacerse con una de las doce vocalías de esta entidad encargada de establecer las normas a todos los agentes adscritos a la certificación de calidad y origen del espumoso español.

"Decidir la candidatura conjunta no ha sido algo sencillo porque ha sido necesario contar con todo el sector del cava en Requena y también el saber si compartíamos problemas y metas con Almendrelejo", ha detallado Medina, quien considera que encontraron una alianza con este municipio para compartir planteamientos y cuestiones que trasladar a los debates en el consejo.

El actual representante de la vocalía de Requena-Almendralejo será Medina, también consejero delegado de la bodega requenense Dominio de la Vega, aunque ha recordado que ambos colectivos de productores han pactado repartirse el puesto dos años cada uno.

"UN PASO GIGANTE MUY SATISFACTORIO"

Para el consejero delegado de esta bodega de Requena es "muy satisfactorio" acceder a este consejo porque, entre otras razones, ha destacado que unas 400 familias en esta localidad dependen del cava: "Se ha trabajado mucho por fortalecer el cava con la constitución de una asociación de elaboradores de cava que se ha creado para fomentar la cultura del cava en la Comunidad Valenciana".

"Poder elaborar cava y poder defender nuestro cava ha sido un paso gigante", ha asegurado Medina, quien ha cifrado en cerca de unas 5.000 hectáreas las que se dedican a la producción de cava en Requena.

En este sentido, ha recordado que en estas tierras valencianas algunas bodegas empezaron a producir la uva destinada a cava en 1982, aunque ha lamentado que a la hora de determinar la región del cava, una medida exigida por Europa en su entrada en la Unión Económica Europea, se "olvidaron" de la producción en Requena, lo que supuso que abrieran un litigo para conseguir ser un municipio de cava "con plenos derechos".

Fue el caso de la decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba en 2020 la Resolución de 27 de diciembre de 2017 del Ministerio de Agricultura que limitaba la nuevas plantaciones de viñedo para cava en España, así como la anulación de la recomendación de la D.O. Cava de las restricciones en las replantaciones de viñedo para esta denominación de origen.

Medina ha asegurado que, pese a estas cuestiones, durante este tiempo no han sentido que se haya "ninguneado y relegado" al cava valenciano aunque ha admitido que, con respecto a la comarca del Penedés, su volumen de producción ha sido más pequeño. No obstante, cree que, a veces, han sido ellos mismos los que "no se han atrevido a pelear" con el Consejo Regulador.

Aun así, ha explicado que siempre han mantenido una relación de cordialidad con este consejo porque, en su opinión, aprecian la calidad de su viñedo al tener "amplias posibilidades de elaborar cava ecológico debido a las condiciones geográficas, al ser el único viñedo destinado al cava a más de 700 metros de altitud sobre el mar".

"Poder estar allí para contar nuestra experiencia, qué es lo que se puede hacer con el cava para salvarnos de los otros problemas que nos acechan, ha causado satisfacción y una impresión muy agradable", ha recalcado.

Respecto a las medidas y líneas de trabajo por la que quieren apostar en esta vocalía, Medina ha avanzado que apostarán por mantener la calidad de su producto, así como un avance en el marketing y la comunicación para "vender mejor nuestro producto". "Tenemos que italianizarnos, contar historias alrededor del cava, historias sencillas que lleguen a la gente y humanicen el producto".