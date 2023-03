Cayetana Guillén Cuervo da la última hora sobre la recuperación de Amaia Montero: "Está estupenda, con fuerzas"

MADRID, 7 (CHANCE)

Presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo ha sido la anfitriona de la fiesta de Nominados de la I edición de los Premios Talía, llamados a ser los Goya de las Artes Escénicas, en la que hemos podido ver a rostros conocidos de la talla de Antonio Banderas -acompañado por su pareja, Nicole Kimpel-, Aitana Sánchez Gijón, María Pujalte, María Hervás o Javier Gutiérrez.

"Mi sueño se ha hecho realidad. Llevamos muchísimos años para levantar esto y estoy muy feliz" nos ha confesado la actriz, elegantísima con un vestido rojo drapeado a la altura de la cintura en su primera gran noche como presidenta de una Academia que cada vez pisa con más fuerza. Y en parte gracias a Cayetana, que con humildad asegura que "solo intento dar lo mejor de mí cada día y trabajo muchísimo, tengo la suerte de que mi trabajo me encanta".

"Creo que estoy en el mejor momento de mi vida, estoy en un momento estupendo, la verdad, me gusta lo que hago, tengo buenos amigos, tengo un buen equilibrio familiar" reconoce, contándonos con una sonrisa que su madre, Gema Cuevo, sigue en plena forma a sus 86 años: "Está muy bien, pero no la saco mucho de casa porque hace mucho frío y me da miedo, pero por supuesto estará en la gala, con toda mi familia". "Ella está viviendo una vejez tranquila y bonita, una vejez serna, con una rutina, con un orden, con sus hijos, su familia, sus nietos, ella está viviendo una vejez serena que es de lo que se trata" añade, explicando por qué apenas realiza ya apariciones públicas.

Y hablando de apariciones, Hiba Abouk, con la que tiene una buena amistad, está completamente desaparecida desde que saltó a la luz la presunta violación cometida por su marido, Achraf Hakimi, a una joven en su casa de París. Cayetana confiesa que no ha hablado con ella y no sabe bien lo que ha pasado, pero pide prudencia porque "ella lo tiene que estar pasando muy mal. Yo la quiero y por favor, que se solucione lo antes posible, al final esto también pasará".

Sobre Amaia Montero, madrina de su hijo Leo y una de sus mejores amigas -"la quiero mucho, es familia" nos cuenta- la actriz revela que tras el bache anímico que atravesó hace varios meses, su recuperación avanza a pasos agigantados y "está estupenda y con fuerzas".

"Es una mujer maravillosa y creo que tiene ganas de volver, en cualquier momento nos da la sorpresa y siempre tendrá gente que la apoye", añade, asegurando que aunque "siempre ha sido 'la reina del pop' y nunca ha dejado de serlo, las reinas del pop tienen subidas y bajadas porque la exposición pública es muy complicado. El que no lo vive no sabe lo que es".