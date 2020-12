Cayetana Guillén Cuervo defiende públicamente a Rafael Amargo

MADRID, 19 (CHANCE)Este año estamos todos deseando ver las Campanadas en TVE para ver cómo esa Ana Obregón fuerte y valiente despide el año junto con Anne Igartiburu. Pero no solamente nosotros, Cayetana Guillén Cuervo asegura que es un acierto la reaparición de ana obregón en televisión: "A mi me parece muy bien, los españoles quieren mucho a ana y ha tenido un año tremendo y es una manera de abrazarla, de quererla, y de decirle que es un personaje público muy querido".

Sobre lo ocurrido con Rafael Amargo, confiesa que: "Yo soy muy amiga de él, le quiero mucho, lo único que puedo decirle es que le quiero, le apoyo y le abrazo. No me gustan los juicios paralelos que se están haciendo, los personajes sufren mucho. No voy a entrar en dar opiniones porque siempre se nos da la vuelta solo quiero decir que le quiero, le apoyo y si ha cometido algún error, pues no lo sé".

Sumergida en sus nuevos planes, Cayetana asegura que tiene ilusión por la obra que está preparado: "Estoy con una obra de teatro que se llama 'puertas abiertas' y estrenamos en el español el 31 de marzo y eso es lo que más ilusionada me tiene, yo creo que está muy bien, muy necesaria y los programas".