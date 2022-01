Cayetana Guillén Cuervo, llena de ilusión y de proyectos

MADRID, 27 (CHANCE)

Todavía hay mucha preocupación por el estado de salud de Antonio Resines, que permanece en el hospital ingresado después de haberse contagiado por Covid el pasado mes de diciembre. Muchos son los días que lleva en la UCI y lo cierto es que, aunque sus seres más cercanos nos han confirmado que se encuentra más estable, todos han asegurado que la recuperación va a ser larga precisamente por todos los días que lleva encamado.

Hemos hablado con Cayetana Guillén Cuervo y nos ha explicado cómo se encuentra Antonio Resines: "Está mejor, y hasta ahí puedo decir porque sería invadir a su familia el decir más, pero sí que está mejor".

La actriz nos ha asegurado que es un compañero muy querido y habla de la poca competitividad que hay en el mundo del cine: "Muchísimo. De todas maneras, nos queremos mucho, las artes escénicas, la gente del mundo del cine somos realmente una familia. Yo veo ahora a Javier Gutiérrez o a Carlos Iglesias y el abrazo es realmente amoroso porque son muchos años compartiendo algo que da sentido a tu vida. Nos queremos realmente, hay muy pocas rencillas y muy pocas competitividades. Entiendes los miedos del otro, donde se siente vulnerable, donde está nervioso... compartimos muchas cosas, muchos valores de vida y nos queremos mucho. Son trabajos muy intensos".

En cuanto a su nombramiento como presidenta de la academia de artes escénicas, Cayetana Guillén Cuervo desvela cómo se tomó el nombramiento: "Me lo pensé mucho, pero una vez que tomé la decisión, porque sabía que era mucho trabajo y está siendo un trabajo 24/7, lo he recibido con respeto, con humildad y con mucha gratitud a la confianza de todo el mundo porque fue una elección unánime. He recibido mucho cariño y apoyo de todo el mundo y tengo una junta directiva muy brillante y activos y sobre todo un mentor y un maestro que es Jesús Cimarro el anterior presidente con quien he aprendido. Tengo las herramientas porque he estado ahí a su lado durante muchos años así que voy a hacer una labor de continuidad".

La presentadora tiene muy claro cual es su objetivo: "Tengo muchos, pero descentralizar la academia puesto que están presente los oficios en todas las comunidades autónomas, sacarla de España y darle visibilidad fuera de España, conseguir que toda la gente que trabaja en las artes escénicas formen parte de la academia, todos tienen que ser académicos porque eso es lo que va a hacer que la academia sea fuerte, potente y que tenga estabilidad y sostenibilidad. Hay que dignificar nuestro oficio desde dentro, tenemos que estar todos de la mano. Hemos conseguido la paridad en la junta directiva, somos diez y diez. Otro objetivo es conseguir una sede que realmente nos represente porque ahora mismo lo que tenemos es una sede alquilada y tenemos que tener la sede de la academia de las artes escénicas. Queremos también levantar unos premios de la academia independientes a los max, etc. Queremos demostrar que las artes escénicas potencia el cambio social y la integración de los colectivos desfavorecidos. Hay muchas cosas que hacer, se ha hecho un organigrama de grupos de trabajo y está todo el mundo trabajando a tope".

Cargada de proyectos profesionales, Cayetana no puede estar más feliz y por eso nos confiesa quién es uno de sus grandes apoyos en estos momentos: "Tengo mucho apoyo en mi pareja y tengo un equipo que me ayuda a que todo esto salga adelante, tú solo no puedes. Hay que elegir bien ese equipo de gente que sea muy competente y todos remar a favor, y luego tener la vida muy organizada".