Cayetana Guillén Cuervo se pronuncia sobre la presunta violación de Achraf Hakimi: "Hiba Abouk lo debe estar pasando mal

MADRID, 1 (CHANCE)

Delicados momentos para Hiba Abouk por la investigación que la Fiscalía francesa está realizando sobre su marido, Achraf Hakimi, después de que una joven de 23 años asegurase este domingo en una comisaría de las afueras de París que el futbolista la había, presuntamente, violado en su domicilio.

Mientras el entorno del marroquí asegura que es absolutamente inocente y está muy tranquilo porque la acusación es absolutamente falsa, la protagonista de 'El príncipe' de vacaciones en Dubai con sus dos hijos, Amín y Naím, guarda silencio absoluto y no se ha pronunciado sobre la presunta agresión sexual cometida por su marido.

Una de las personas que la conoce bien, su amiga Cayetana Guillén Cuervo, no tenía ni idea de la investigación de las autoridades francesas abierta a Acraf y, aunque confiesa que no ha hablado con Hiba, imagina que "lo debe estar pasando muy mal, sea verdad o sea mentira". "Yo no tengo idea de nada, pero solo tener eso encima, es una cosa delicada. Lo siento porque la quiero un montón, es una tía estupenda y no debe estar pasándolo bien nadie. Lo que sea lo dirá la justicia" asegura.