Cayetana Guillén Cuervo reconoce que no soporta las críticas

MADRID, 24 (CHANCE)

Cayetana Guillén Cuervo vuelve a subirse a las tablas del teatro 'El Español' de Madrid y lo hace de la mano de una función muy especial bajo el título 'Puertas Abiertas' basada en los atentados en la sala Bataclan de París en 2015. Encantada de poder promocionar su último trabajo en 'El Hormiguero', Cayetana no reparó en elogios hacia su compañero de función, Ayoub El Hilali. "Es un chico muy sensible, culto, buen actor, capaz y que suma. Es muy importante rodearse de gente que sume y sobre en un escenario. Me ha tocado la lotería con él" confesó la actriz.Muy contenta con el mensaje que transmite esta nueva obra, Cayetana explica las impresiones que se llevará el público: "Es una función espejo que le recuerda al espectador todos los prejuicios y los miedos. Habla de la capacidad de ponernse en el lugar del otro y abrazar la diferencia. Tiene un final muy esperanzador, el amor gana en todas sus acepciones".Hija y hermana de actores, Cayetana asegura que desde muy pequeña estaba acostumbrada a rodearse de grandes figuras de la cultura, unas amistades que ella entendía como normales. "He crecido en la rodilla de escritores, directores y actores de gran prestigio pero yo pensaba que todo el mundo se dedicaba a eso" reconoce. Conocedora de primera mano de lo complicada que es la profesión de actor, Cayetana explica que ella ha diversificado sus posibilidades: "Yo he vivido la inestabildiad en casa y eso que a mis padres les ha ido bien. Yo dije, no voy a estar pendiente de un teléfono toda la vida, voy a formarme bien. Yo toco todos los palos que tienen que ver con la comunicación".A pesar de la simpatía y la naturalidad de la que hace gala en cada una de sus apariciones públicas, la actriz reconoce que las críticas le afectan más de lo que debería:"Las críticas las llevo mal, fatal. Soy insegura y vulnerable, no quiero que me digan las críticas buenas ni las malas". Reconociendo que tiene una gran obsesión con cepillarse el pelo a todas horas, Cayetana no pudo resistirse a hacerlo en directo durante la entrevista.