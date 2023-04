Cayetana Guillén Cuervo revela que sus padres la nombraron mayor de edad ante notario con tan solo 16 años

MADRID, 16 (CHANCE)

Cayetana Guillén Cuervo también quiso estar presente en Ibicine, la gran noche del Festival de cine en Ibiza. La actriz aprovechó la ocasión para hablar sobre varios aspectos de su vida, incluyendo detalles sobre su relación con la música, su hijo y su papel como presidenta de la Academia de Artes Escénicas.

Uno de los detalles que poco conocíamos es que sus padres decidieron nombrarla mayor de edad ante notario con tan solo dieciséis años. "Nunca lo cuento y hoy, de repente, me ha dado por contarlo. Pero sí, mis padres decidieron hacerme mayor de edad con dieciséis años, ante notario. Y en primer momento dices 'ostras'", explicó Cayetana sobre la decisión que sus padres tomaron en aquel entonces.

Sin embargo, aseguró que esta situación la ayudó a madurar y afrontar la vida de una manera distinta. "Fue una decisión de ellos pero eso me ha hecho fuerte y me ha hecho afrontar la vida de otra manera", comentó.

Cayetana también habló sobre su amiga Amaia Montero, y afirmó que está segura de que volverá pronto a la vida pública, ya que la música y los escenarios son su vida: "Ella está bien, hace días que no hablo con ella pero la última vez que hablé, ella estaba estupendamente. Todos pasamos malos momentos, lo que pasa es que se ha hecho público".

Sobre Ana Obregón y la gestación subrogada, Cayetana prefirió no dar su opinión, y afirmó que le parece una osadía dar opiniones sobre la vida de los demás.

La actriz también descartó la posibilidad de hacer un documental sobre su vida, ya que "no considera que sea tan interesante". Además, afirmó que su hijo Leo no seguirá sus pasos en la actuación, y que ella lo apoyará siempre en lo que decida hacer: "Es un tío estupendo, no. No me hace ser exigente. Él es una buena persona, valora todo lo que tiene, saca muy buenas notas y es un buen chico".

Por otra parte, durante la rueda de prensa junto a Cristina Castaño, Belinda Washington, Eva Soriano y Cecilia Gessa, la periodista habló sobre cómo honra a sus padres al asumir el puesto de presidenta de la Academia de Artes Escénicas. Según ella, la generación de sus padres fue una generación de actores comprometidos que ayudaron a la transición hacia la democracia en España. "Ayudaron a que la democracia fuera posible, era un activismo cultural comprometido realmente con los dramaturgos", explicó.

Finalmente, volvió a comentar el tema de cómo le afectó que su padre, Fernando Cuervo, decidiera hacerla mayor de edad legalmente con tan solo 16 años: "Mi padre tuvo la genial idea de hacerme mayor de edad ante notario con dieciséis, me veía tan... Que dijo 'ale, venga'. Digo esto, porque a partir de ahí, yo afronté toda mi independencia económica, todo absolutamente todo y me pareció muy duro en ese momento. Luego, yo creo que eso me ha hecho ser capaz de ser quien soy, ¿no?".