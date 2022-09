Cayetano Martínez de Irujo, afectado por la muerte de la Reina Isabel II: "Lloré al enterarme"

MADRID, 13 (CHANCE)

Demostrando una vez más su lado más solidario, Cayetano Martínez de Irujo ha sido uno de los asistentes a la cena benéfica anual de la Fundación Recal - institución privada sin ánimo de lucro que trata todo tipo de problemas de adicciones - presidida por el archiduque Maximiliano de Austria y de la que el hijo de la recordada Duquesa de Alba es patrono.

Una cita muy especial que vuelve a celebrarse después de varios años de ausencia a causa de la pandemia, a la que el jinete asistió acompañado por su pareja, Bárbara Mirjan, y en la que sinceró una vez más acerca de sus antiguas adicciones - que superó con éxito gracias a su tesón - además de pronunciarse, muy afectado, sobre la muerte de la Reina Isabel de Inglaterra, que como ha confesado le recordaba mucho a su madre.CHANCE: ¿Qué consejo daría a todas las personas que sufren desgraciadamente este problema de adicción Porque sí se puede salir.

CAYETANO: Claro que se puede salir. ¿Consejo? Yo creo que hoy en día hay más que suficiente información, no es como en nuestra época de la Movida Madrileña que era una cuestión social como el que fuma o el que toma Whiskey. Son otros tiempos. Hoy en día me sorprende que haya tanta gente implicada en el consumo de todas estas sustancias y del alcohol, a partir de un momento, con toda la información que hay. Me sorprendo porque yo lo viví, a mí no me lo tienen que contar.

CH: ¿En qué pensaste?

CAYETANO: Lo mío fue una época de mucha noche y de la Movida Madrileña, que fue Disneylandia. Yo creo que fue la ciudad. Tuve suerte de ser un deportista y de tener las características que tengo personales y a tiempo, me di cuenta de que ese no era el camino y de que destruye tu vida.

CH: ¿Cuándo es el momento en que uno se da cuenta de que ese no es el camino? ¿o que necesita pedir ayuda?

CAYETANO: Cuando tienes la sensación, es como ir en un camino de hielo con el coche, vas subiendo, cada vez aceleras más, las ruedas ya están a tope y llega un momento en el que, incluso acelerando a tope, el coche se para y empieza a caer para atrás.

CH: ¿Tuvo miedo de llegar al final del túnel?

CAYETANO: No, yo gracias a Dios salí muy bien a tiempo. Tuve una experiencia relativamente corta.

CH: ¿En quién se refugió?

CAYETANO: En mí mismo y en pedir ayuda, siempre. Necesitas ayuda para darte cuenta de que el consumo de sustancias y del alcohol, porque el alcohol es un mal de la sociedad muy grande que la gente no reconoce. Lo que pasa que en la vida hay que enfrentarse a uno mismo.

CH: Lo ha hecho muy bien, usted.

CAYETANO: Poca gente lo habrá hecho como yo, pero en todos los ámbitos. En el problema emocional, el trauma de infancia, todo. No he tenido ningún reparo de ir donde fuera a enfrentarme. Problemas tenemos todos, todos, cada uno tiene que mirarse al espejo y enfrentarse a los suyos.

CH: Sobre el fallecimiento de la Reina Isabel II, compartía muchas anécdotas.

CAYETANO: El día que murió, que yo estaba en Sevilla, generalmente termino a las tres de la tarde, empiezo muy temprano en el campo, luego monto mis caballos un poquito por la tarde. Ese día, la verdad, le dije al mozo que les diera cuerda porque yo quería, porque ya estaban anunciando que la cosa estaba muy mal y que parecía que se iba a morir pero que no lo podían anunciar hasta las seis de la tarde. Me quedé viendo los programas y os digo, sinceramente, que lloré.

CH: Se emocionó.

CAYETANO: Me emocioné porque me recuerda mucho a mi madre.

CH: ¿Le contó alguna anécdota doña Cayetana?

CAYETANO: No, más que juntas, fueron dos mujeres muy similares, cada una en su sitio y cada una a su nivel.

CH: ¿Qué destacaría del reinado de Isabel II?

CAYETANO: Yo creo que es un ejemplo para la humanidad, no para el mundo, para la humanidad. Esta mujer no ha tenido un traspiés en su vida, ha aguantado temas políticos, guerras, acontecimientos personales, familiares, como tienen todas las familias. Todo, de juna forma estoica, serena, de una forma inteligente. No se la puede pedir más. esta mujer es un ejemplo para la humanidad.

CH: ¿Algún adjetivo que defina a su madre y a la Reina Isabel?

CAYETANO: Nacieron el mismo año. Mi madre hubiera muerto con la misma edad si hubiera vivido un poco más. La forma de afrontar la vida, la forma de llevar sus vidas personales porque si os habéis dado cuenta, cuando murió su marido, ella se vino abajo porque tenía el soporte de su marido. Mi madre siempre creyó mucho en sus maridos, en el matrimonio y en tener a alguien al lado porque si no, decía que se quedaba sola. El gran problema de la Reina Isabel es que de pronto, con noventa años, ha dicho 'fíjate, todo lo que llevo, todo lo que represento y me quedo sola'. Yo le decía a mi madre 'no estás sola, mamá, yo estoy contigo' 'no, tú tienes tu vida'. En cuanto se han quedado sin marido, se han quedado solas.

CH: Y esa lucha por conciliar la unión familiar por encima de todo.

CAYETANO: Porque creían mucho en eso, fíjate los matrimonios tan fuertes y tan consistentes. Mi madre, si algo ha querido en su vida, han sido sus matrimonios. En cuanto le ha fallado un matrimonio, se ha muerto un marido, ha buscado otro enseguida porque era por eso, era la forma de no estar sola.

CH: ¿Qué opina del rey Carlos III?

CAYETANO: Os digo, sinceramente, que yo hace años no creía en él, era de los que opinaba que él no iba a llegar a reinar. Era una opinión personal. Después de todo el tema de Lady Di y todo eso. Creo que ha sabido aprender de su madre, ha sabido buscar su sitio. Es consciente de que hereda un legado inigualable, inigualable. Yo creo que él va a estar en su terreno. Tengo que reconocer que cuando le conocí en Buckingham Palace mi opinión sobre él cambió radicalmente, para bien.

CH: Hablando de casas reales. Ahora cumple la Reina Letizia 50 años. ¿Qué le parece nuestra reina?

CAYETANO: Creo que está haciendo una gran labor consorte al lado del Rey. Creo que Felipe VI, lo he dicho muchas veces, era el heredero más preparado junto con Guillermo, ahora va a ser Carlos, eran los dos más preparados del mundo, con diferencia. Lo está demostrando, creo que Felipe VI lo está haciendo de una forma impecable. Ella lo está acompañando bien, va aprendiendo, va mejorando. Quizá en el trato personal, que ha mejorado, debería mejorar un poco más.

CH: ¿Qué le parece que el rey emérito vaya a asistir al funeral de Isabel II? Ha recibido la invitación del Buckingham Palace para asistir por su prima.

CAYETANO: Me parece perfecto. Cuando oigo hablar de estos respectos a ciertas tertulianos en televisión, me quedo estupefacto. Hay una cosa con la que no se puede luchar en la vida que es contra la ignorancia. Al rey Juan Carlos hay que valorarle, hay que saber todo lo que ha hecho por España, pero de verdad, hay que valorarle como rey. Es una persona que estuvo dedicada para España, por España, toda su vida. Sí, que al final cometió un par de errores bastante grandes: el tema Urdangarín, el tema mujeres que lo remató con esa personaje, la asquerosa como es Corina, que yo la conocí en Mónaco, muy joven. Bueno, todo el mundo comete errores.

CH: Cuando utiliza ese adjetivo para referirse a Corina Larsen es porque cuando la conoció no quedó con buen sabor de boca, ¿no?

CAYETANO: Estuvimos un grupo muy reducido escogido por Ira von Fürstenberg para intentar que Estefanía no se desbocara del todo, cosa que no conseguimos, por supuesto. Y entonces ella desde el día que llegó, estaba fijada en Alberto, no nos hacía ni caso a nadie. A mí me extrañó porque éramos cinco los que fuimos: los austriacos, los alemanes, ella y dos españoles. Ella su fijación era Alberto y yo me quedé diciendo 'esta chica apunta maneras'.

