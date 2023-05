Cayetano Martínez de Irujo, dardo definitivo a sus hermanos excluyéndolos de su familia

MADRID, 10 (CHANCE)

Que la relación entre Cayetano Martínez de Irujo y algunos de sus hermanos no atraviesa por su mejor momento desde el fallecimiento de su madre, la inolvidable Duquesa de Alba, en noviembre de 2014, no es ningún secreto. Son varias las ocasiones en las que el jinete se ha sincerado sobre su distanciamiento de Carlos -actual Duque de Alba-, Alfonso y Jacobo Fitz-James Stuart, pero ahora ha ido un paso más allá al excluirlos de su núcleo familiar y dejar claro que entre sus apoyos no están ninguno de ellos.

Haciendo gala de su faceta más solidaria, Cayetano ha apoyado con su presencia la entrega de los Premios Telva Solidaridad que se han celebrado en Madrid este martes y, con la sinceridad que le caracteriza, no ha dudado en sincerarse sobre la gran etapa que atraviesa y en el que su pareja, Bárbara Mirjan, su exmujer Genoveva Casanova y sus hijos Luis y Amina tienen un papel fundamental.

"Ahora mismo estoy viviendo un gran momento profesional y personal. Por encima de todo he trabajado en mí mismo, la muerte de mi madre fue muy dura, he pasado 6 años muy difíciles, con muchos ingresos en el hospital debido a todo lo que ha sucedido después, pero ya está pasado. He tomado todo tipo de medidas para curarme mi interior, para ser yo, es el resultado de hoy en día, me lo he trabajado partiéndome la cara con mi propia realidad. Eso es lo que debería hacer el ser humano, ante todo" ha reconocido, destacando lo importante que es su círculo más cercano para él: "Bárbara es una persona excepcional que me ha ayudado y apoyado enormemente. Una pareja fuera de serie. También tengo el apoyo de base de Genoveva que es maravillosa y mis hijos que son mi familia junto con mi hermano Fernando".

Para Eugenia también ha tenido unas palabras cariñosas, confesando que "ya la relación es diferente, la he tenido que cambiar porque aunque siempre fue la niña de mis ojos". "Ahora es diferente, tiene un marido, las circunstancias han cambiado mucho, estoy cambiando mi relación personal con ella, que es buena" destaca.

Fuera de esta ecuación familiar sus hermanos Carlos, Alfonso y Jacobo, aunque con una sonrisa Cayetano reconoce que "Carlos es el Duque de Alba y me llevo bien con él. Es una buena persona". "Creo que yo he cogido mi camino ya, no hay nada más que decir" ha zanjado, evitando hablar con profundidad de su distanciamiento de los tres hijos mayores de la recordada Cayetana de Alba.

Monárquico acérrimo, el Duque de Arjona se ha pronunciado sobre la reciente coronación de Carlos III, alabando a los Reyes Felipe y Letizia: "Han estado impecables. Yo siempre que el Rey era junto con Guillermo los dos más preparados del mundo, con diferencia y lo está demostrando. Su planta es impecable, su uniforme* la Reina me ha gustado mucho, la verdad".

"El evento en sí es un ejemplo para el mundo, en la vida sin autoestima y sin equilibrio se va poco lejos. Gran Bretaña ha tenido bastantes vaivenes políticos no muy acertados y creo que se arrepienten 'a lo bajini' del Brexit. Fíjate qué orgullo tiene el país, qué espaldarazo de autoestima le ha dado a los ingleses y el ejemplo del mundo, no me da envidia, eso no es sano, pero me da rabia que España seamos el único país del mundo que no está orgulloso, en general, da igual el color político, ideología y todo, de nuestro himno y bandera. Al final son las identidades en las que has nacido, son las raíces. Yo que estoy deportista y llevaba la bandera de España en tantos países no concibo eso, que si la bandera es de unos, que si otros se la apropian, es de todos y es nuestra identidad. Quien no lo pienses así, no tiene principios. Fíjate Inglaterra, qué Coronación, que bonito, qué orgullo, qué orgullosos de ellos mismos, ha sido una cosa fabulosa" ha asegurado.

Un evento en el que Cayetano se ha mostrado indignado por las informaciones que apuntan a que el Rey Juan Carlos tendría una hija secreta llamada Alejandra, un tema cuya opinión al respecto está muy clara: "Yo he tenido que sufrir tanta barbaridad conmigo mismo de mi vida privada que soy una persona, como decía mi madre, vive y deja vivir, odio visceralmente que se hable de la vida de los demás. No tengo nada que opinar".