Cayetano Martínez de Irujo, emocionado, recoge un premio en el nombre de su madre, la inolvidable Duquesa de Alba

MADRID, 11 (CHANCE)

A pesar de que hace siete años que falleció, Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba, continúa muy presente para todos, y especialmente en Andalucía donde era muy querida. Por eso, la Pasarela de Moda Flamenca Tío Pepe, celebrada en Jerez, ha distinguido a la inolvidable aristócrata con el premio honorífico 'Alma Flamenca'. Un reconocimiento muy especial que ha recogido, en nombre de su madre, Cayetano Martínez de Irujo.

Con la emoción a flor de piel, el jinete nos ha atendido amablemente y se ha pronunciado tanto por la suplantación de su identidad que ha sufrido recientemente en redes sociales, como por el nuevo novio de su sobrina Cayetana Rivera, Manuel Vega. Aunque según la web 'Informalia' algunos miembros de la familia Alba no estarían desmasiado contentos con este noviazgo por la diferencia de edad entre ambos y por el trabajo del joven - cuya familia es dueña de algunos de los locales nocturnos más populares de Sevilla - Cayetano ha dedicado unas bonitas palabras a la pareja de su sobrina, al que ya ha conocido por la estrecha relación que tiene con la hija de su hermana Eugenia.

- CHANCE: Cayetano buenas noches, enhorabuena.

- CAYETANO: Perdón, no dejo de emocionarme con las cosas de mi madre, siete años después el recuerdo que hay de ella en todos los sitios, en Andalucía no digamos, en todos los sitios donde voy, la verdad es que no deja de emocionarme. Era tan grande y se lo merece, dejó un legado tan impresionante de donaciones, ayuda, entrega, pasión en Andalucía. Es bonito que siete años después de la recuerde de esta manera.

- CH: Un orgullo para nosotros, para los andaluces, que doña Cayetana quisiera tanto nuestra tierra y tradiciones.

- CAYETANO: Sí, me alegro tanto que me lo hubiera inculcado y que yo lo llevara dentro para en la medida lo que puedo, seguir lo que ella dejó. Siete años después hasta la gente joven se sigue acordando de ella, me siguen hablando de ella* Conocimos la punta de iceberg nada más de todo lo que ella ha ayudado, todas las cartas que recibía, todo el mundo que le pedía, le ayudaba. Es un orgullo tan grande, parece que fue ayer.

- CH: Inculcó bien los valores, a usted le gusta la Semana Santa, la Feria, es disfrutón como ella.

- CAYETANO: No soy tan disfrutón como ella. Igualarla era difícil y sobre todo compaginarlo, me ha costado 50 años compaginar donde he nacido, todo lo que me ha tocado y ser Cayetano, lo estoy consiguiendo ahora, eso es una mezcla que ella no sé cómo pudo ser Duquesa de Alba y hacerlo tan bien y traer ese legado al siglo XXI que a mí me encomendó hacer la transición para el actual Duque de Alba, yo hice la donación por encargo de ella y al mismo tiempo ser Cayetana como lo fue, no sé cómo alguien ha nacido para llevar todo lo que llevaba como Duquesa de Alba y ser Cayetana más que nadie. Me he tirado 50 años intentando copiarla y más o menos lo estoy empezando a conseguir ahora. Por supuesto yo no soy Duque de Alba, pero ser hijo de ella y obviamente todos nuestros hermanos, uno le ha tocado ser Duque de Alba y otros hemos nacido después, pero somos de la misma generación. Ha sido un cambio de época, de todo. El cambio que ha habido en los últimos 20 años, la capacidad que tuvo de adaptarse y cuando yo empecé por recomendación de ella a llevar todo su patrimonio, cómo supo entender los cambios que había que hacer para actualizar todo su legado, no he conocido a nadie que con 80 años se ponga al día como se puso ella. Era una persona de una capacidad que yo no he conocido a nadie igual.

- CH: Dice que le ha costado trabajo parecerse a ella pero que hoy por hoy lo está consiguiendo, qué momento atraviesa.

- CAYETANO: Conseguir ser Cayetano con todo lo que me ha tocado por donde he nacido, en todos los sentidos, para mí eso ha sido un lío que no te puedes imaginar, dificilísimo, pero ya lo estoy consiguiendo, me encuentro mejor que nunca. Ya siete años después he asimilado todo.

- CH: Más relajado se le nota.

- CAYETANO: Sí, se me nota, he pasado siete años muy malos porque todo lo que he pasado después de ella ha sido muy difícil y muy duro, pero bueno, ya está superado y lo bonito es que mantengo el recuerdo de ella como si fuera ayer, todo lo que sea reconocimiento de ella, es que se lo merece tanto, que me da un orgullo y emoción impresionante.

- CH: Como estaría su madre de orgullosa.

- CAYETANO: Sí, me alegra mucho que me diga eso, la verdad. Siempre lo estuvo. Yo muchas veces pienso, qué pena no haber vivido ahora porque disfrutó tanto, disfruté tanto los últimos años a su lado, tan cercano a ella, con la responsabilidad que me dio que fue un orgullo para mí, de llevarle todo y despachar con ella, tener tanta confianza y cercanía, aprendí tanto con ella* si fuera ahora hubiéramos disfrutando muchísimo más.

- CH: Yo no quiero molestarle, quizás quiera aclararlo. Ha vivido los dos últimos meses un poco triste porque han tratado de suplantarle su identidad.

- CAYETANO: Ha sido alucinante. Lo que he vivido es que he estado perplejo, ya han cerrado la página. Lo peor de todo es que parece mentira que en una red social se ejerza la delincuencia, se estafe a la gente, ha habido gente que ha dado dinero y no te atiendan en Facebook, cómo no hay una ley internacional, no hay nadie en las oficinas de Facebook, hay un guardia de seguridad que el pobre hombre no te atiende, te saluda y te dice que aquí no hay nadie más. No te contestan, ni si quiera la directora general, que me dieron su teléfono, me han contestado a mis mensajes ni nada, tres meses. Mucho más grave, después de salir en los medios como últimamente, denunciándolo desesperadamente, el tipo decía en la página que era un montaje lo que yo estaba diciendo en los medios. Bueno, alucinante y en Facebook no te atienden, pero cómo es posible que se albergue delincuencia pura y dura y estafa y no haya una ley que les obligue a atender. Esos tres meses me han costado dinero a mí, he tenido que contratar una abogada especialista, hemos ido a denunciar tres veces, con un notario y gracias a los medios.

- CH: Es algo que le ha hecho mucho daño, han hecho publicaciones que no son ciertas.

- CAYETANO: Realmente a mí no, qué más me da, me parece cómico que diga que yo quiero vender San Sebastián, tampoco lo entiendo, yo decía eso por qué lo dirá. Será por pedir dinero, como si a mí me faltara, sería lo último que vendería por el vínculo familiar. Ha habido gente que me ha dicho, es por hacer daño. Es un suramericano, estamos detrás de él, no lo hemos descubierto, pero han cerrado la página por lo menos. Es que ha habido gente que ha dado dinero, pero cómo a Facebook le pueden consentir eso a nivel internacional, cómo yo me tengo que gastar dinero en una cuestión que está dañando a otros. Es que es algo* Yo que no soy nada de redes sociales y muy poco tecnológico, para mí ha sido una experiencia alucinante.

- CH: Por último, tienes ganas de conocer al novio de Tana.

- CAYETANO: Sí, le he conocido. He cenado con él y con Tana.

- CH: Qué tal.

- CAYETANO: La veo muy contenta, bien. Bueno, me parece un chico muy trabajador, muy emprendedor, tiene sus negocios y muy bien, la verdad. Les veo muy bien. Estoy contento por ellos.

- CH: Usted está bien, Bárbara no ha podido venir.

- CAYETANO: No, está trabajando ya. Está trabajando y la tienen ahí, claro cuando empiezas es la vida real. Ella está contenta y lo va a hacer muy bien. Yo también estoy contento, ya le hacía falta, ha sido fácil, la pandemia la estamos sufriendo todos mucho.