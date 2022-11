Cayetano Martínez de Irujo escenifica el cisma familiar en la Casa de Alba durante el funeral en memoria de su madre

Cumpliendo con la tradición, el jinete organizó una misa en memoria de la recordada Cayetana Fitz-James en el templo de Los Gitanos en Sevilla coincidiendo con su octavo aniversario de muerte. Un homenaje al que no acudió ninguno de sus hermanos y en el que Cayetano sí estuvo arropado por su exmujer, Genoveva Casanova, su hijo Luis Martínez de Irujo y su pareja, Bárbara Mirjan

Coincidiendo con el octavo aniversario de muerte de la inolvidable Duquesa de Alba - fallecida el 20 de noviembre de 2014 - su hijo Cayetano Martínez de Irujo ha organizado, como cada año, una misa en su memoria en el templo Nuestro Señor Jesús de la Salud de Los Gitanos de Sevilla. Un homenaje en el que el jinete no ha contado con el apoyo de ninguno de sus hermanos y en el que una vez más se ha evidenciado el cisma familiar que existe en la Casa de Alba desde hace un tiempo.

Y es que tal y como ha reconocido el propio Duque de Arjona, a pesar de que a su hermano Fernando lo adora - "es mi hermano del alma" ha confesado en el diario 'La Razón' - y con Eugenia su relación es buena - aunque no tan cercana como antaño, admite - con el actual Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, solo hay "un trato correcto" y con Alfonso y Jacobo ni siquiera se dirige la palabra.

De ahí que la ausencia de todos ellos no haya sorprendido a nadie, aunque Cayetano se ha mostrado especialmente dolido con el Duque de Alba, ya que tenía la esperanza de que este año sí acudiese: "Para mí es un orgullo enorme que mi familia esté unida, que estemos todos unidos, que vengamos aquí a darle el homenaje que merece una vez al año. Cada cual tiene su conciencia con respecto a lo que atañe a su madre. Yo esperaba que viniese Carlos, la verdad, me hubiera hecho ilusión porque hace poco estuvimos en una misa, cincuenta años de la muerte de nuestro padre, y estuvieron todos". "Aquí no ha venido ninguno ningún año. La verdad es que es triste, porque me he esforzado mucho para que la familia esté unida, pero bueno" se lamenta.

"Fernando me llamó esta mañana y me dijo que estaba con gripe desde hacía tres días. Carlos, yo pensaba que iba a venir y no ha venido. La verdad es que no tengo mucho que decir" ha añadido Cayetano, que ya no disimula ni su enfado ni su decepción con sus hermanos en una fecha especialmente emotiva como la del aniversario de muerte de su madre.

Quien no ha faltado ningún año a la misa pero este año no ha podido asistir por problemas de salud ha sido el viudo de Doña Cayetana, Alfonso Díez, con quien el jinete tiene una estrecha relación y que, como nos ha contado, "lo tenía todo organizado, pero no ha podido venir porque tiene Covid".

A quienes sí hemos podido ver arropando a Cayetano han sido a su actual pareja, Bárbara Mirjan, a su exmujer, Genoveva Casanova, y a su hijo Luis Martínez de Irujo, además de a Margaret - hija de su tata, Margarita Cayarga - que es como una hermana más para el jinete. Su hija Amina, a la que echamos de menos, no pudo asistir por encontrarse de exámenes: "La pobre estaba agobiadísima, pero se tenía que quedar" ha explicado su madre.

Quienes tampoco se quisieron perder este homenaje a la recordada Duquesa de Alba cuando se cumplen 8 años de su fallecimiento fueron algunos de sus mejores amigos; Carmen Tello - sin la compañía de Curro Romero, delicado de salud - Antonio Burgos o el doctor Francisco Trujillo.

