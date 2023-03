Cayetano Martínez de Irujo le parece "muy bien" que Genoveva Casanova quiera encontrar el amor

MADRID, 26 (CHANCE)

A finales de año, Europa Press podía hablar con Genoveva Casanova y ella misma nos confesaba que no ha encontrado de nuevo el amor: "desgraciadamente no", de hecho, sí que nos desvelaba que espera que muy pronto vuelva a enamorarse: "a ver si encuentro a alguien que me guste, qué lástima".

Después de que se la relacionase con el ganadero ganadero sevillano José Manuel Gayán Pacheco, Genoveva lo desmentía asegurando que "es mi amigo e toda la vida y lo conocen perfectamente porque ha estado aquí 20 veces con nosotros en cosas familiares, lleva 23 años formando parte de la familia, toda la vida. No ha surgido nada entre nosotros y siempre va a ser nada más que un amigo".

Genoveva siempre ha dejado claro que su relación con Cayetano Martínez de Irujo es extraordinaria y lo cierto es que él mismo también lo ha confirmado en numerosas ocasiones. En este contexto, el hijo de la Duquesa de Alba se sorprendía este fin de semana cuando hablábamos con él en exclusiva al decirle que su expareja podría estar buscando nueva pareja: "¿buscando novio? No creo yo que esté buscando novio". Aunque le parecería bien en caso de ser cierto: "pues muy bien".

Cayetano pretendía competir en la hípica, no ha podido por un problema con su caballo: "sí, salté ayer y antes de ayer y hoy he saltado de un caballo nada más y ha cojeado un poco de la mano derecha cuando me he montado para calentar. En fin, cosas que pasan". No está preocupado porque no es nada grave: "peligroso no, lo que pasa que no puedes cambiarle la pieza o la rueda como haces con las motos y los coches y los barcos. Esa es la diferencia, es un ser vivo. Y entonces yo creo que sé lo que es entonces bueno. No es nada grave pero me ha dejado sin competir hoy".