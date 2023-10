Cayetano Martínez de Irujo rompe con su familia en el bautizo de la hija de los Duques de Huéscar

MADRID, 8 (CHANCE)

Pensábamos que no iba a acudir al bautizo de Sofía, la segunda hija de los Duques de Huéscar, por el conflicto público que se ha originado en las últimas semanas con sus hermanos, sobre todo con su hermana Eugenia, pero lo cierto es que sí lo hizo. Agarrado de la mano de su pareja, Bárbara Mirjan, el jinete se dejaba ver en Sevilla y atendía a los medios de comunicación como pocas veces hemos visto.

Lo primero que hacía Cayetano es dejar claro que la versión que ha dado Eugenia no es la correcta: "No hay nada, no hay que sacar las cosas de contexto. Simplemente las cosas son como son. Yo lo tengo todo absolutamente documentado" y además, desvelaba cuáles son sus límites: "lo que ya no voy a aguantar después de nueve años es que bloqueen el progreso mío para el futuro mío y de mis hijos. Eso no lo voy a tolerar".

A pesar de la contestación que tuvo por parte de su hermana, no quiso "entrar en eso, ¿sabes? A mí no me ha dolido nada" porque "yo respeto mucho todo lo que hagan los demás, si quieren hacer o si no quieren hacer, si quieren quedarse como están, yo lo respeto" y lanzaba un mensaje muy directo: "A mí no me van a parar cuando ya concierne en los intereses y el futuro, les repito mío y de mi familia".

Cayetano hacía hincapié en que "lo único que dije es que llevo meses intentando hablar con ella y que no se puede" y mostraba su deseo de que algún día puedan sentarse y arreglar sus diferencias: "Pues algún día será que nos sentemos y empecemos una relación con punto y aparte".

Al preguntarle si tenía ganas de reencontrarse con sus hermanos en el bautizo de Sofía, el jinete se mostraba algo incómodo y contestaba: "vamos a ver, estoy aquí. Es que son preguntas evidentes", dejando entrever que la mala relación con ellos no ha conseguido que se quede en su casa un día tan importante para los Duques de Huéscar.

Cuando nos interesábamos por el regalo que le iba a hacer a la pequeña Sofía, nos comentaba que "hay que regalar algo que la niña recuerde cuando era mayor, que tenía un tío simpático, que se llama Cayetano, que le hizo un regalo... porque espero que le guste".

Por último, el hijo de la Duquesa de Alba reaccionaba en directo al enterar de que el bebé que espera su sobrino Carlos Fitz-James con Belén Corsini será un niño: "oye, pues muy bien. Sabía que estaba embarazada, pero no sabía si era niño o niña. Oye, pues va a ser un abuelo muy completo".