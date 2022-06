Cayetano Martínez de Irujo sale en defensa del Rey Juan Carlos: "Ha dado su vida por y para España"

MADRID, 9 (CHANCE)

Gran aficionado a la fiesta nacional, Cayetano Martínez de Irujo no se ha querido perder la entrega del Premio ABC al mejor torero de la temporada para Morante de la Puebla. Un acto en el que, demostrando su lealtad a la Corona, se ha pronunciado sobre la prohibición al Rey Juan Carlos de regresar a España por el momento - tenía previsto asistir este fin de semana a la regata de la Copa del Mundo de vela en Sanxenxo - porque Casa Real y Moncloan no quieren que se repita el "show" que se montó en su primer viaje a nuestro país después de dos años residiendo en Abu Dabi.

"Tiene todo el derecho de volver a España. Ha dejado su vida por y para España" defiende Cayetano, señalando que aunque el Emérito "ha cometido dos o tres errores bastantes serios, a día de hoy no tienen una imputación de nada". "Esta escabechina que se está intentando hacer me parece fuera de lugar y totalmente descabalgada. Esa intención que hay en España de tirar contra nosotros mismos, no le encuentro otra explicación" se lamenta.

Eso sí, tildando de "lamentable" que ahora vayan a investigar las cacerías a las que asistía Don Juan Carlos, el hijo de la Duquesa de Alba muestra su apoyo incondicional a Felipe VI, a quien cree que el Gobierno se lo está poniendo "difícil": "Lo está haciendo magníficamente bien en circunstancias muy difíciles. Yo siempre dije que él y el heredero británico eran los mejores preparados del mundo y se está demostrando. Es muy triste que el padre no pueda venir a España por la situación que se monta".

"Es una cosa fuera de lugar, cómo no va a poder volver a España. Este hombre tiene que estar exiliado, pero exiliado por qué. Si al final hay una causa de imputación en la justicia tendrá que responder como todos. Pero a día de hoy.,. ¿qué quieren quitar la monarquía? Pues lo siento mucho, ni vosotros ni yo lo podemos permitir" añade Cayetano, que confiesa que no tiene contacto con Don Juan Carlos ni tampoco ha hablado sobre este asunto con la Infanta Elena en los concursos hípicos en los que ha coincidido con ella últimamente: "Los temas de familia y de pareja son muy personales. En algún momento le hice un comentario del tema Urdangarin y su hermana y simplemente fue un comentario y no, es mejor no hablar estas cosas".

En cuanto a su profesión, el jinete se muestra feliz porque ha vuelto a competir, está en un momento de forma impresionante y, como nos cuenta, "estoy cogiendo un nivel internacional medio alto bueno, que es un logro increíble después de haber parado ocho años". "Tiene mucho mérito con todo lo que he pasado" afirma orgulloso y emocionado.

Y es que Cayetano está completamente recuperado de las graves obstrucciones intestinales que ha sufrido en los últimos años - la última, que le llevó a estar varios días en la UCI, hace solo un año - y como explica, lleva una malla completa en el intestino que le ha funcionado "muy bien" y "cruza los dedos" por haber dejado atrás para siempre estos durísimos momentos. "Estoy perfecto, voy al gimnasio todos los días, estoy en plena forma" añade.