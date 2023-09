Cayetano Martínez de Irujo se sienta con Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'

MADRID, 27 (CHANCE)

Tras estrenar este nuevo programa hace unas semanas, Ana Rosa Quintana ha estado invitando al plató de 'TardeAR' a grandes rostros conocidos de nuestro país. Hoy, le ha tocado el turno a Cayetano Martínez de Irujo, que ha hablado desde la relación con todos sus hermanos hasta los traumas que tuvo en su infancia.

Recordando a su madre, la presentadora le ha preguntado cómo es el paso de ser hijo a ser padre de tu propia madre cuando esta se vio ya en una situación de vulnerabilidad. Cayetano ha comentado que ese cambio se produce cuando la Duquesa de Alba sufre la hidrocefalia y no quería realizarse una de las pruebas, fue entonces cuando él le dijo: "O te metes en el tubo o te meto yo".

La recordada Cayetana de Alba siempre fue una mujer libre y no llevó nunca bien que nadie le dijese lo que tenía que hacer, de hecho Cayetano ha desvelado que "mi hermano mayor siempre decía que había escuchado a mucha gente, pero que solo había escuchado a mi padre y a mí, bueno y al Papa y al Rey".

En este aspecto, el jinete ha recordado que cuando se enteró de su noviazgo con Alfonso Díez, se sorprendió: "con Alfonso fue gracioso, le hice venir a Liria junto con mi hermano porque me dijo con ochenta y pico años que tenía novio, pero ¿cómo vas a tener novio?".

Ana Rosa le preguntaba por la relación con sus hermanos, en concreto con Eugenia Martínez de Irujo y él mismo ha desvelado que "no" sigue igual porque "hemos pasado varias etapas y estoy pendiente de tener una conversación con ella para empezar de cero".

Lo que sí que ha querido dejar claro es que su distanciamiento con Eugenia o por lo menos este último no se debe a la publicación de sus memorias, ya que "las memorias no la han leído ninguno" y "además es que no digo nada de ellos, es mi vida y no tengo que contar con ellos para hablar de mi vida".

"Eugenia a mí ya no me necesita, tiene su marido, tiene su vida, está feliz que es lo que siempre he querido" ha confesado Cayetano, que con nostalgia ha recordado que "hasta que nació mi hija era mis ojos". Sin embargo, "desde que murió mi madre se ha unido con otros hermanos y ha prescindido de mí" y eso ha hecho que la relación entre ambos se debilitara.

Ahora, el hijo de la Duquesa de Alba está tranquilo porque considera que ha superado todos esos problemas de la infancia y además, durante todo este tiempo ha trabajado en su estabilidad emocional. El jinete ha explicado además que cuando murió su madre estuvo en un centro para tratar todos esos traumas: "Mi trauma era la soledad y la falta de atención".

Cayetano también ha hablado de su salud y sus problemas intestinales, comentando que "la primera operación fue al morir mi madre" y la siguiente "fue al morir mi nana" por eso está convencido de que "lo somatizo todo" ya que "he tenido seis obstrucciones en cinco años".

Finalmente, el invitado a 'TardeAR' ha asegurado que "yo he sido el hijo chico más querido de mi madre" y que por eso "fui el escogido para llevar la casa los últimos cinco años". Durante ese tiempo "gestioné la casa y convencí a mi madre para la donación en vida", pero sin embargo "todos querían reconocimiento y valoración", por lo que entienden que "la envidia y los celos" se podrían haber trabajado porque "fue muy duro tener un rechazo"