Cayetano Martínez de Irujo, una vez más solo en un homenaje a su madre

MADRID, 21 (CHANCE)

Siempre con el recuerdo de su madre muy presente, Cayetano Martínez de Irujo ha vuelto a apoyar una iniciativa en la que se conmemora la figura de la Duquesa de Alba en Sevilla y la gran importancia que sigue teniendo para la ciudad. En esta ocasión, el hijo de la Duquesa acudió a la presentación el cartel del 50 aniversario del conocido restaurante sevillano 'El Patio de San Eloy' en el que se recrea una reunión compuesta por nueve sevillanos de distintas épocas en el icónico patio."A cualquier tipo de iniciativa así que suponga un reconocimiento hacia ella, ahí estoy, no solo lo apruebo, sino que, si puedo, vengo sin ninguna duda a participar, además si se trata de la hostelería de Sevilla y de un aniversario de un restaurante de estas características, la hostería de Sevilla es una maravilla y el marco es inigualable" reconoce orgulloso como hijo Cayetano. Aunque sin la compañía de ninguno de sus hermanos, el jinete asegura que su madre sigue muy presente en la vida de todos aquellos que la conocieron: "Es increíble lo que ha dejado Cayetana de Alba, parece que fue ayer para todo el mundo, pero es que no te puedes imaginar la cantidad de requerimientos que tengo de todo tipo".Con muchas ganas de que llegue este año la Semana Santa después de varios años sin poder celebrarla, Cayetano nos asegura que este año será muy especial para él: "Semana Santa este año especialmente, ha muerto el gran capataz de la Semana Santa de Sevilla, Juanma, yo fui costalero de él, en los últimos tomó el relevo el hijo pero este año hay que hacerle un homenaje. Juanma es el gran capataz de la historia de la Semana Santa de Sevilla para mí".Compitiendo a un alto nivel de nuevo tras sus últimos problemas de salud, Cayetano espera no tener una nueva recaída y poder seguir con su rutina sin más sustos: "Recuperado llevo mucho tiempo, lo que espero es que no me vuelva a pasar, después de tantas veces, como no hay justificación, bueno eso sí, pero no hay una solución".