Cayetano Martínez de Irujo vuelve a sacar su peor cara con la prensa

MADRID, 19 (CHANCE)

Cayetano Martínez de Irujo mantiene una relación de amor-odio con la prensa desde hace ya muchos años. El Duque de Arjona, que hace tan sólo unos días asistía a la entrega de Premios BMW de Pintura y confirmaba por sorpresa que sería uno de los asistentes al bautizo de Rosario, hija de los Duques de Huéscar y futura Duquesa de Alba, ha vuelto a mostrar su peor cara con los reporteros que, mientras esperaban la llegada de Kiko Rivera a Sevilla, se lo encontraron por casualidad y amablemente le preguntaron por la reconciliación familiar.

Así, un enfadado Cayetano empezaba recriminándonos que "me persigan y me esperan" cuando en realidad fue un encuentro casual al estar, como ya hemos dicho, en la Estación de Santa Justa esperando la aparición de Kiko Rivera tras desvelar su última deslealtad a Irene Rosales.

La tensión ha ido in crescendo cuando, como es normal en un periodista al encontrarse a un rostro conocido, le hemos preguntado por el reciente cumpleaños de su sobrina Cayetana y por su acercamiento con su hermano Carlos, Duque de Alba. Un molesto Cayetano ha respondido tajante: "Solo me pregunta cosas de mi familia ¿le pregunto a usted por la suya? Tenga usted un poquito de respeto. Le pido un poco de respeto. Yo pensaba que ustedes aquí en Sevilla eran más respetuosos. Está preguntando e incidiendo en cosas familiares que yo no tengo por qué hablar de mis cosas familiares. Lo que tengo que decir lo digo y ya está. Yo voy a ir al bautizo, ya lo he dicho muchas veces. ¿por qué me insiste usted de una mala forma? De una forma poco respetuosa de cosas familiares muy sensibles".

Sin duda, un Cayetano molesto como hacía tiempo que no le veíamos y al que, sin ningún animo de ofender, sólo hemos preguntado por un acercamiento con su hermano Carlos del que él mismo ha hablado recienemente. ¡Dale al play y juzga por tí mismo!