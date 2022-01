Cayetano Rivera confiesa que le gustaría ampliar la familia y darle un hermanito al pequeño Cayetano

El torero ha reaparecido públicamente y más hablador que nunca nos ha contado el gran momento que atraviesa tanto a nivel personal como profesional y cómo ve a su hermano Kiko Rivera, en el ojo del huracán mediático por sus polémicas familiares

MADRID, 14 (CHANCE)

Comienza la temporada taurina para Cayetano Rivera que, tras un año prácticamente en blanco, regresará a los ruedos el próximo 6 de febrero en Valdemorillo. Con motivo de la presentación del cartel de la localidad madrileña en un restaurante de la capital, el torero ha reaparecido públicamente y, con la mejor de sus sonrisas, nos ha hablado del gran momento que está viviendo.

Este jueves Cayetano cumplía 45 años, una cifra redonda que el hijo de Carmen Ordóñez celebró en la intimidad con su mujer, Eva González, y su hijo Cayetano, de casi cuatro años. ¿Un hermanito para el pequeño como regalo de cumpleaños? A esta y a otras cuestiones ha respondido el diestro, más hablador que nunca.

- CHANCE: Vuelven los toros, ¿cómo afrontas esta nueva temporada?

- CAYETANO: Pues la verdad que con mucha ilusión. Soy optimista, aunque la situación ahora mismo sigue siendo delicada, pero hemos aprendido cosas que ahora tenemos que aplicarlas. La verdad es que es una declaración de intenciones para mí empezar tan pronto la temporada basándome en las sensaciones que estoy teniendo en el campo y como me estoy sintiendo, y bueno, la verdad es que espero el 6 de febrero con nervios, pero siempre con una gran ilusión.

- CH: ¿Cómo has vivido y cómo has estado todos estos meses que por circunstancias ajenas a nosotros no has podido torear?

- CAYETANO: Pues la verdad es que el sector del toro ha sufrido mucho con esta pandemia. El año 2019 toreé cuarenta y dos corridas de todos, en el 2020 dos y así se ha mantenido un poco durante estos dos últimos años. El año pasado fue un poco mejor, pero todavía con muchísimos problemas y ahora la verdad es que soy optimista y espero que la cosa mejore.

- CH: Ayer cumpliste 45 años, ¿cómo vuelve uno a los ruedos con esta edad?

- CAYETANO: Viene uno más viejo* Evidentemente es una edad con la que muchos toreros se retiran y a mí desde luego no me queda mucho más, pero el tiempo que me queda pienso aprovecharlo y disfrutarlo, y dar lo mejor de mí.

- CH: Cayetano, ¿en algún momento se te ha pasado por la cabeza en esta pandemia retirarte?

- CAYETANO: No, no ha sido el momento* Cuando llegue el momento creo que lo sabré y ahora todavía no ha llegado, aunque por la edad evidentemente es una profesión que requiere un gran esfuerzo, sacrificio, una dedicación plena y absoluta, y tengo un mínimo de físico también para tener la capacidad de responder ante situaciones de emergencia. De momento me siento con ilusión, me siento capaz y aunque soy consciente de que no queda mucho para mi retirada, no será este año e imagino que será algo que cuando surja lo sabré, pero no de momento.

- CH: Has cumplido cuarenta y cinco años, ¿qué deseo has pedido cuando soplabas las velas?

- CAYETANO: Bueno, yo creo que ahora mismo y más que nunca, aunque siempre se suele decir, salud. Parece ya un tópico, pero ahora mismo ha ganado valor esas palabras y deseo que pase lo antes posible y podamos volver todos a su normalidad cuanto antes y lo mejor posible.

- CH: Has estudiado cine, dejaste los toros para recorrer el mundo, ¿a los cuarenta y cinco estás dónde querías estar?

- CAYETANO: Yo la verdad es que no me quejo de donde estoy. Me encuentro en un momento en el que estoy disfrutando mucho mi profesión, tengo muy buenas sensaciones y gracias a Dios tengo salud y mi familia también así que no me puedo quejar.

- CH: ¿Por la familia sufres presiones para que dejes de torear o torear menos?

- CAYETANO: No, la familia de un torero sabe y supone lo que es esta profesión para nosotros. Estarán deseando y encantado el día que uno dice que se va, pero nunca en ningún caso presionan para que lo dejes. Eso tiene que ser una decisión propia de cada uno. Eva lo único que me pide es que el tiempo que esté en esta profesión esté el mayor tiempo posible porque eso querrá decir que estoy preparado y corro menos riesgos.

- CH: ¿Si tu pequeño te dice algún día que quiere ser torero?

- CAYETANO: Bueno, yo siempre he dicho que espero y deseo, y haré todo lo posible, para inculcarle otros caminos que no sean el toro principalmente por el riesgo que corremos, pero si el día de mañana lo decidiese y de verdad fuese una decisión meditada y seria pues evidentemente contará conmigo para eso y para lo que necesite.

- CH: Le está gustando mucho el campo.

- CAYETANO: Bueno, le encanta el campo y ahí además se asalvaja mucho y me recuerda a cuando estábamos ahí. La verdad es que yo he vivido el campo desde chico y vivirlo con mi hijo es un gran orgullo y satisfacción.

- CH: Hablando de familia, una de las personas que te ha felicitado ha sido Kiko y simplemente saber cómo está él.

- CAYETANO: Bueno, todos en general, no solo mi familia, yo creo que ahora mismo estamos llevando esta situación lo mejor que se puede y por eso decía antes que mi deseo es que vuelva todo un poco a su normalidad y que todos podamos empezar a llevar nuestras vidas de una manera pues mejor, más tranquila. Yo le veo bien. Yo he hablado con él y está bien, pero lo que queráis saber de Kiko lo mejor es preguntarle a Kiko. Yo no puedo decir más que eso.

- CH: Kiko ha dicho que eres su hermano favorito*

- CAYETANO: Ay, yo encantado, pero siempre hay uno con el que tienes más contacto, más roce que con otro, pero eso no significa nada tampoco, ¿no? Nada importante.

- CH: ¿Aumentar la familia?

- CAYETANO: Yo creo que ya nos estamos yendo a unos temas totalmente* A mí me encantaría, pero las situaciones, los momentos, la dedicación y el trabajo a veces dificulta las cosas. No siempre podemos hacer lo que queremos hacer y cuando lo queremos hacer. Ahora mismo disfrutando de mi profesión que estoy teniendo buenas sensaciones en el campo e intentaré transmitir esas sensaciones el 6 de febrero y en el resto de mis compromisos.

- CH: Preguntarte por Jaime Ostos, ¿cómo lo recuerdas?

- CAYETANO: Una gran pérdida. Un maestro y un torero al que hemos admirado y respetado todos muchos y que siempre ha tenido un consejo para darte y por supuesto apenado como todo el mundo del toro.