Cayetano Rivera evita hablar de su relación con María Cerqueira, pero sí confiesa que todo está bien

MADRID, 6 (CHANCE)

La Cátedra Vargas Llosa -promovida por la Fundación Internacional para la Libertad- ha reunido por tercer año consecutivo a destacados exponentes de la cultura, la política y el mundo académico de ambos lados del Atlántico en la jornada "Un encuentro por la cultura en libertad", entre ellos a Cayetano Rivera.

El torero ha reaparecido por todo lo alto tras la lesión que sufrió hace unos meses y ha hablado sobre el momento personal que está viviendo. Muy feliz, nos ha asegurado que "en mi vida tengo más proyectos y cosas que me ilusionan y también las llevo en la medida de lo que puedo".

El torero nos comentaba que "no me puedo quejar" porque "tenemos todos salud que es lo más importante y a partir de ahí, cada uno que se saque las castañas del fuego", desviando las preguntas sobre su situación sentimental.

En cuanto a su trayectoria como torero, nos ha explicado que de momento no piensa en retirarse de los ruedos, pero que se trata de "una etapa que tendrá que terminar en algún momento, la de torero en activo". Y es que "es muy difícil de predecir con tiempo de antelación. Yo creo que es algo momentáneo que debe llamarte en ese momento y ahí es cuando uno debe de tomar esa decisión. Pero evidentemente los años pasan y cada vez está más cerca"

Además, nos ha explicado que volverá a los ruedos "en cuanto pueda" ya que sigue recuperándose de su lesión: "más recuperado sí, más recuperado. Ya por lo menos no tengo la escayola, ya la semana que viene espero poder empezar la rehabilitación y a partir de ahí ya".

Cayetano evitaba desvelar si está pensando ampliar la familia con María Cerqueira, contestando con un "¿algo más?" cuando escuchaba el nombre de su actual pareja y tampoco nos ha querido desvelar cómo es ahora su relación con Eva González.

A diferencia de su hermano, el hijo de Carmen Ordóñez se ha deshecho en elogios hacia Francisco Rivera y bromea con los comentarios que le hizo: "bueno, Francisco no hace falta que lo defina yo, todo el mundo sabe que es un torero de raza con mucho orgullo y bueno, ahí está su trayectoria como torero. Y bueno, torpe no, no soy torpe, lo que pasa es que los toros cogen y cuando cogen hacen daño".

También ha tenido buenas palabras para Isabel Preysler, la gran ausente en este evento, confesando que "siempre la echaré de menos" porque "es una gran señora que tengo mucho cariño a ella y toda la familia y siempre disfruto mucho de su compañía".