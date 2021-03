Cayetano Rivera guarda silencio ante los insultos de Kiko Rivera a su madre

MADRID, 13 (CHANCE)

La relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja no va a mejor, de hecho las piedras en el camino son cada vez más pesadas. La última vez que el dj habló de su madre confesaba que ésta era un ruin y rastrera por haber mandado flores a la tumba de Paquirri sin contar con él... Bien, le hemos preguntado a Cayetano Rivera si está de acuerdo con las declaraciones de su hermana y, cómo no podía ser de otra manera ha guardado silencio porque no quiere meterse en este enfrentamiento.

Además, el torero está viviendo uno de los momentos más esperanzadores porque su abogado está consiguiendo tender puentes con Isabel Pantoja para recuperar, tanto él como su hermano, las pertenencias de Paquirri que les pertenecen... Ante esta información, el marido de Eva González tampoco quiere decir nada.

El vídeo del día Un hombre intenta agredir a Abascal y Garriga (Vox) antes de entrar al Parlament

Ya sabemos que a Cayetano le gustan poco las cámaras de televisión y son muy pocas las veces que ha hablado públicamente sobre estas polémicas que llevan en sus espaldas durante años. Aún así, ha agradecido a la prensa su apoyo en estos momentos tan decisivos para él y su hermano, ya que podrían estar a punto de recuperar lo que siempre les ha pertenecido.