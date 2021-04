Cayetano Rivera, Patricia Cerezo, Jaime Ostos... se despiden de Pedro Trapote

MADRID, 29 (CHANCE)

Duros momentos para la familia Trapote, quienes han despedido a Pedro Trapote Jr en el tanatorio madrileño de San Isidro. Recordemos que el citado fallecía este miércoles de manera inesperada en Sevilla a los 52 años de edad. Un durísimo golpe para su padre, Pedro Trapote, al que hoy hemos visto destrozado en el último adiós a su primogénito.

Grandes amigos tanto del empresario como de su hijo, Cayetano Rivera se ha dejado ver por el tanatorio, así como Patricia Cerezo o Tana Rivera, a quien también hemos visto con el rostro muy serio. La hija de Fran Rivera salía del tanatorio muy afectada después de haber estado con los hijos de Pedro y agradecía a la prensa el apoyo: "Muchas gracias de verdad, pero creo que no es el momento".

Patricia Cerezo se mostraba muy afectada y aseguraba que había sido una noticia muy impactante: "Sí, la verdad que ha sido un shock, nada no voy a hablar más, ha sido muy duro. Gracias".

Cayetano Rivera salía acompañado del hermano de Pedro, Sergio, muy cariñoso con él y dejando entrever el gran cariño que tiene a toda la familia, el torero se ha mostrado muy afectado por la repentina muerte de Trapote.

El marido de Eva González no ha querido hacer ninguna declaración para los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones del tanatorio, el torero salía muy afectado y prefería no hablar.

También hemos visto a Mari Ángeles Grajal y a su marido, Jaime Ostos, que nos ha confesado que él también estuvo a punto de morir: "Yo estuve muerto también, gracias a mi mujer, que es la mejor del mundo, me dijeron que me bajara rápido del cielo. Llevo un año con la muleta, con dos operaciones horrorosas. Se está mejor así, que... ahora ando, pero al principio me dijeron que no podía andar" y terminaba asegurando que: "Tú sabes lo duro que es escuchar a un médico decir 'de esta noche no sale', más que un toro".