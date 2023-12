Cayetano Rivera responde a la entrevista de su hermano Francisco: "Si él se siente agusto de esta manera, fenomenal"

MADRID, 18 (CHANCE)

Francisco Rivera se encuentra en el foco mediático tras su polémica entrevista en el programa '¡De viernes!', donde abrió su corazón para hablar de algunos de los temas más importantes de su vida. Es por ello que no dudó en contar detalles sobre su relación con Eugenia Martínez de Irujo, asegurando que no guarda ningún rencor hacía ella a pesar de haberse portado mal con él en su momento: "Creo que ninguno estaba preparado para casarse, ni ninguno estaba realmente enamorado del otro".

Sobre la relación que mantiene con sus hermanos,confiesa que con Kiko Rivera y Julián Contreras es inexistente, ya que "uno se cansa de intentarlo". Por el contrario, reconoce que a pesar de haber pasado altibajos con su hermano Cayetano Rivera, ambos siguen adelante: "Cada día cada uno más ubicado en su sitio, pero con Cayetano sí, le llamo, me llama".

Una reveladora entrevista a la que Cayetano no ha tardado en reaccionar: "No, no, no la he podido ver. Sé que ha estado, pero tampoco sé exactamente todo el contenido. Pues me parece bien si él se siente a gusto de esa manera, fenomenal".

En cuanto a la relación actual con su hermano, el torero revela: "Eso es lo de siempre. Hay veces que nos llevamos mejor, peor, discutimos, no. Lo normal de todas las familias. Creo que ahora mismo deberíamos hablar de la Navidad como algo más positivo, no intentar buscar o sacar problemas que pueda haber, que hay en todos lados. Es más una cuestión de remar".

Respecto a las revelaciones de Fran sobre su juicio con Eugenia, Cayetano opina con cautela: "Mira, ese es un tema muy personal en el que, además, está mi sobrina por medio. Creo que cuanto menos se hable de ese tema, mejor". Además, añade que trata de mantener la mejor relación posible con cada uno de sus hermanos: "La vida son muchas cosas, cada uno tiene que intentar vivir lo mejor que puede, intentando hacer el menos daño posible, que así nos han educado y nos lo han inculcado".

El torero también dedica un momento para recordar a sus seres queridos fallecidos: "Cuando hay niños en casa, siempre todo es más alegre. Evidentemente, también son tiempos en los que uno recuerda otros tiempos en los que había personas que ya no están. Hay que ser positivo, soy positivo y me quedo con lo mejor. Evidentemente, los que estamos aquí tenemos la obligación de seguir, y de alguna forma, ellos siguen con nosotros en nuestro recuerdo".

Finalmente, Cayetano asegura que no tiene ningún problema para pasar la Navidad con sus hermanos, aunque su intención es estar con su hija Lucía Rivera. Sobre la 'espantada' que dio el torero Juan Ortega el día de su boda, el torero comenta con buenos deseos: "Es compañero, le deseo lo mejor a él, a ella y a todos".