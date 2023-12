Cayetano Rivera responde a la entrevista de su hermano Francisco: "Si se siente a gusto de esa manera, fenomenal"

MADRID, 17 (CHANCE)

Tras la última y polémica entrevista de Francisco Rivera en la que ha hablado sin pelos en la lengua sobre Isabel Pantoja y su madre Carmina Ordóñez, su hermano Cayetano Rivera también se pronuncia públicamente. En esta ocasión el diestro acudió al concierto de Manuel Turizo en la capital madrileña de la mano de Starlite y reconocía que no ha tenido oportunidad de verla: "Me parece bien, si él se siente a gusto de esa manera, fenomenal". A pesar de esta primera impresión, Cayetano reconocía: "No la he podido ver, sé que ha estado pero tampoco sé exactamente todo el contenido".Siempre muy discreto con su vida privada y con todo lo relacionado con su familia, el que fuera marido de Eva González también mostraba su opinión sobre las palabras de Francisco en relación con el juicio con Eugenia Martínez de Irujo: "Ese es un tema muy personal en el que además está mi sobrina por medio. Creo que cuanto menos se hable de ese tema mejor". Después de muchas polémicas y rumores sobre cuál es la verdadera relación que comparten los hermanos Rivera, Cayetano ha sido muy claro al respecto: "Tengo la mejor relación que puedo tener con cada uno de ellos. La vida son muchas cosas, cada uno tiene que intentar vivir lo mejor que pueda intentando hacer el menor daño posible. Así nos han educado y nos lo han inculcado".Aunque Cayetano ha intentando huir de los rumores, el diestro sí que ha terminado reconociendo ante las cámaras que la relación con su hermano Francisco no pasa por su mejor momento: "Hay veces que nos llevamos mejor, peor, discutimos, no, lo normal de todas las familias. Creo que ahora mismo deberíamos hablar de la Navidad como algo más positivo, no intentar buscar o sacar problemas que pueda haber, que hay en todos los lados. Es una cuestión de remar" sentenciaba dejando ver sus buenas intenciones de cara a estas fechas.