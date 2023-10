CC acepta negociar con Sánchez pero ya le avisa que no pasará de la abstención porque rechaza la amnistía

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La representante de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha avanzado este miércoles que su partido acepta negociar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez, pues le han prometido desbloquear transferencias pendientes, pero ya ha avisado al presidente en funciones que su tope es la abstención y que nunca votarán a favor porque rechazan de plano la amnistía a los encausados por el procés. "Es lo máximo a lo que podríamos llegar", ha asegurado.

Así lo ha señalado rueda de prensa en la Cámara Baja tras reunirse con Sánchez y con su ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en el marco de la ronda de contactos que el líder del PSOE está manteniendo con todos los partidos con representación parlamentarias, excepto con Vox, con vistas a su investidura.

Valido ha comenzado dejando claro que CC no va a respaldar "a día de hoy" la candidatura de Sánchez porque no están de acuerdo "en el por qué y el cómo de la amnistía", porque continúan "sin mucha información" al respecto y porque ni siquiera Sánchez ha entrado en detalles sobre este asunto en el encuentro de este miércoles.

La nacionalista canaria ha desvelado que el candidato socialista aspiraba a conseguir un 'sí' de CC, pero ésta ya le ha advertido que la amnistía impide ese voto afirmativo y que lo máximo que lograrán de su partido es una abstención.

NEGOCIACIONES MONTERO Y CLAVIJO

Con todo, Sánchez ha insistido en mantener una negociación con CC, a lo que, según Valido, su partido no se cierra. De hecho, ambas partes han decidido poner en marcha dos equipos negociadores liderados por Montero y por el presidente canario, Fernando Clavijo, para explorar la próxima semana las cuestiones económicas vinculadas a los Presupuestos en vigor, a la agenda canaria "en su integridad", "tal y como la asumió el PP", así como a la problemática de la migración.

Y sólo si de esa negociación salen resultados positivos para Canarias, CC no descarta una posible abstención, una decisión que adoptará en su momento la dirección del partido. De entrada, Valido ha saludado que la ministra de Hacienda en funciones se haya comprometido a hablar con el Gobierno canario para tratar de dirimir las diferencias surgidas sobre algunas cifras de las transferencias pendientes de los Presupuestos de este año.

En este punto, la representante canaria ha recalcado que ahora ya no se plantean el 'sí' porque su voto ya no es imprescindible para que Sánchez no dependa de Junts. Y es que Junts dejó claro que sólo se debaten entre el 'sí' o el 'no', y en ningún caso la abstención, cerrando así la posibilidad de que los nacionalistas canarios se convirtieran en la llave de la investidura.

Valido ha puesto de relieve que el hecho de que ahora el voto de CC no sea decisivo en la investidura no significa que no lo sea durante la legislatura para subrayar que una eventual abstención de su partido deja la puerta abierta a un diálogo con el futuro Gobierno para resolver los problemas de Canarias. "No estamos cerrados a apoyar a lo largo de la legislatura presupuestos, leyes o medidas que sean importantes para Canarias", ha afirmado.