CC afirma que los PGE "atentan" contra Canarias y no descarta presentar una enmienda a la totalidad

El secretario general nacional de CC-PNC, José Miguel Barragán, ha advertido de que el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado "atenta contra Canarias y desprecia el REF y el Estatuto, leyes aprobadas en el Congreso y el Senado por los mismos partidos políticos que ahora las ignoran".

José Miguel Barragán ha criticado que el Gobierno de España "vuelve a dar la espalda a Canarias y lo hace en el peor momento posible; cuando tenemos las peores perspectivas económicas y las cifras de paro más dramáticas".

Para el líder nacionalista, "es inconcebible que haya un solo político canario que le pueda dar el visto bueno a unas cuentas que conculcan nuestro fuero". "El presupuesto más elevado de toda la historia del país y no solo no cumplen con Canarias, sino que nos alejan de la media de inversión del Estado", añadió.

Según Barragán, "si renunciamos a que se refleje el REF y el Estatuto en estos presupuestos expansivos, perderemos la fuerza de nuestro fuero", y recordó que éste es el primer presupuesto aprobado con el nuevo Estatuto de Autonomía y Canarias "no se puede permitir que se ignore".

Recordó, además, que tanto el Pacto por la Reactivación como el Parlamento "han mandatado a los partidos políticos en las Cortes Generales a la defensa del REF y Estatuto en estos presupuestos con la referencia mínima puesta en las cuentas de 2018" y aseguró que CC-PNC sí será fiel a ese compromiso.

En este sentido, los nacionalistas no descartan presentar una enmienda a la totalidad; una cuestión que la decidirá el partido en los próximos días. "Con todos los datos analizados, la organización lo valorará en el Consejo Político Nacional convocado el sábado", avanzó Barragán.

"Nosotros vamos a luchar hasta el final para lograr lo que nos corresponde y no vamos a aceptar como válida una limosna para la tierra más castigada por la crisis", recalcó el secretario nacionalista, para añadir que este anteproyecto de presupuestos "no recoge partidas que son un derecho, como el plan de lucha contra la pobreza, el plan de infraestructuras turísticas, ni está el plan de infraestructuras educativas, ni está la dotación de infraestructuras hidráulicas y no aparece el mecanismo para el abono de los más de 1.000 millones de la sentencia firme de carreteras".

"Una vez más, como hizo el PP cuando tuvo mayoría absoluta, el Gobierno central deja tirados a los canarios e ignora sus derechos. Y lo hace en el peor momento para las islas; con unas previsiones económicas dramáticas y unos demoledores datos de paro que son un anticipo de una situación aún peor puesto que no contabiliza a la gente que sigue en ERTE", concluyó.