CC celebra su 29 aniversario reivindicando su historia en la defensa de Canarias y la necesidad de seguir "fuertes"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 (EUROPA PRESS)

Coalición Canaria ha celebrado este sábado su 29 aniversario con un acto en Las Palmas de Gran Canaria en el que ha reivindicado su historia en la defensa de las islas y la necesidad de seguir "fuertes y unidos"

"Hoy celebramos 29 años de nuestra historia, 29 años desde que se decidió formar una formación política de obediencia puramente canaria", declaró el secretario general nacional de CC-PNC, Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación.

Aquí, entendió que ha sido el "desprecio", la "humillación" y el "centralismo" del Gobierno de España, "que sigue empeñado en tratarnos como una colonia", lo que en su momento hizo que CC se formase.

"Y hoy --continuó--, ese sentimiento sigue más presente que nunca. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que nos humillen convirtiendo nuestras costas en una fosa común, que desmiembren nuestro fuero canario o que nos tomen el pelo con la isla de La Palma y los afectados por el volcán?".

Así, el nacionalista observó que por estos y otros motivos, "hoy más que nunca" CC reivindica su historia, su orgullo de haber formado parte de la evolución de Canarias y su necesidad de "seguir fuertes y unidos" para poder afrontar los retos que las islas tendrán por delante en los próximos años.

"EL FUERO CANARIO NO SE TOCA"

De igual modo, advirtió que "el fuero canario no se toca por mucho que se empeñe Madrid y que agache la cabeza el Gobierno de Canarias", para proponer "sacar el orgullo canario para luchar contra quienes gestionan día sí y día también desde el servilismo a Madrid".

"Me da vergüenza que el presidente canario agache la cabeza cuando el Estado lo excluye de las reuniones con Marruecos en un asunto tan sensible para esta tierra como la migración, me da vergüenza que hayan convertido esta tierra en una fosa común para mujeres, niños y niñas y jóvenes que mueren huyendo de la miseria y el hambre. Me da vergüenza que no se haya desarrollado el Estatuto de Autonomía, que sigan retrasando la transferencia de Costas, me da vergüenza que no defiendan nuestro fuero", dijo.

Finalmente, sostuvo que "los nacionalistas somos necesarios porque gracias a Coalición Canaria esta tierra no es hoy una colonia, aunque lo siguen intentando", aseveró. El líder nacionalista reclamó "respeto y dignidad, el mismo respeto y dignidad que recibe cualquier otro territorio de Europa".

ESTEBAN (PNV): "SI HACE FALTA DEFENDER EL REF EN EUROPA, LO DEFENDEMOS"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que asistió de invitado a la celebración del día del partido, reconoció que "somos dos partidos que trabajan unidos en Europa y si hace falta defender en Europa el REF lo defendemos sin ningún problema".

Además, indicó que "el PNV es el que defiende los intereses de Euskadi y Coalición Canaria es la única fuerza que defiende los temas de Canarias en Madrid y en Europa".

RODRÍGUEZ: "CC ES LA FUERZA POLÍTICA QUE HA TRANSFORMADO CANARIAS"

Mientras, el secretario insular de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha hecho especial hincapié que el 29 aniversario es un hecho importante para todo el archipiélago.

Reivindicó aquí que Coalición Canaria ha sido la fuerza política "que ha transformado esta tierra y la más importante desde que tenemos democracia".

Por último, apuntó que la razón de ser de su creación en 1993 sigue "intacta". "La defensa de los canarios --expuso--, y eso es lo que ha guiado a este partido en estos 29 años".