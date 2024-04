CC cree que Sánchez se toma demasiado tiempo para decidir, no entendería una cuestión de confianza y descarta elecciones

"Nuestra única preocupación, tome la decisión que tome, es que los acuerdos que hemos firmado no estén en riesgo", dice Valido

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha dicho que respeta la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apartarse cinco días de la vida pública para decidir si continúa o no al frente del Ejecutivo, aunque considera que son "demasiados" días de reflexión. En todo caso, descarta elecciones generales y no vería sentido a que se sometiera a una cuestión de confianza.

"Yo respeto absolutamente la decisión que ha tomado", ha subrayado Valido este sábado durante una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press. A su juicio, "todos somos humanos y podemos tener un momento en el que necesitemos parar", aunque reconoce que le parecen "demasiados días" para tomar la decisión.

Aún así, la diputada canaria ha advertido de que si este parón del presidente resulta finalmente ser una "farsa" o una "estrategia", probablemente su opinión sea "otra". "Ante la duda prefiero pensar empáticamente y como todos hemos vivido situaciones de máximo estrés que en algún momento nos han obligado a replantearnos todo, voy a comprenderlo", ha matizado.

NO HACER POLÍTICA FICCIÓN

Sin embargo, al ser preguntada por el voto de su formación si finalmente Sánchez decide someterse cuestión de confianza en el Congreso, Valido ha señalado que "no cree que sirva para nada" y que desde su formación "no van a precipitarse ni a hacer política de ficción".

"Lo que nos gustaría es que, tome la decisión que tome, los acuerdos que hemos firmado no estén en riesgo, esa es nuestra única preocupación porque las necesidades de Canarias son nuestra prioridad", ha remarcado.

El único escenario que la portavoz canaria ha descartado ha sido la convocatoria de elecciones generales, ya que "no cree que el PSOE haga nada que esté en su mano para que esto ocurra".

Ante una hipotética dimisión de Sánchez y la posibilidad de que sea otro candidato socialista el que se someta a un debate de investidura para continuar con el Ejecutivo de coalición, Valido tampoco ha querido adelantar cuál sería la posición de su partido.

"Es a la Ejecutiva Nacional a la que corresponde decidir si se apoya a otro candidato socialista o no, a mí lo que me toca es cumplir con el mandato del partido, por lo tanto no me voy a adelantar a las circunstancias", ha concluido.