CC lamenta el "fracaso" de Sánchez en África y teme un "recrudecimiento" de la crisis migratoria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 (EUROPA PRESS)

CC-PNC ha lamentado el "fracaso" de las gestiones diplomáticas del presidente, Pedro Sánchez, en África, así como, por las negociaciones fallidas del Estado con la UE "que podrían condenar a Canarias a un recrudecimiento de la crisis migratoria".

En este sentido, los nacionalistas han recordado en un comunicado que solo en los tres primeros meses de este año ha registrado un repunte del 117% en la llegada de pateras y cayucos.

El partido se refirió aquí al "portazo" de Senegal a la petición de Sánchez de reanudar los vuelos de repatriación desde Canarias a Dakar como "el último episodio de una política diplomática fallida" que engrosará la lista de estrepitosos fracasos tanto en los países de origen de los migrantes que llegan a las Islas como en el seno de la UE.

Por su parte, CC apuntó que en el caso de Senegal la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, prometió el pasado noviembre que los vuelos de repatriación, que se mantienen suspendidos desde 2018, se reanudarían con carácter inmediato. Se programaron tres vuelos desde Tenerife a Dakar y los tres fueron cancelados en el último minuto.

No obstante, la formación añadió que la declaración firmada ayer por ambos presidentes no existe ni un solo compromiso para reanudar los mismos y Pedro Sánchez se limitó a señalar a los medios de comunicación que era un asunto que se había tratado en la cumbre, pero no fue capaz de avanzar una fecha. En este sentido, desde CC-PNC recuerdan que en 2020 llegaron a Canarias un total de 4.539 senegaleses.

Para Coalición Canaria, este nuevo revés se suma a la ausencia de avances en las relaciones con el país desde el que parte más de la mitad (52%) de los migrantes que llegan a Canarias en pateras y cayucos, Marruecos.

"La reunión de alto nivel entre ambos países es otro fracaso de la política exterior de los socialistas. La cita, programada para el 17 de diciembre, se aplazó a febrero de 2021 pero a día de hoy aún no existe una fecha para que Sánchez se reúna con el rey, imprescindibles para frenar la salida de embarcaciones de forma ilegal del país alauita", continuó el partido.

De la misma forma, para CC otro de los asuntos por lo que se hace necesario una reunión al más alto nivel entre España y Marruecos radica en la necesidad de restablecer los vuelos de repatriación desde Canarias a Marruecos, suspendidos y a espera de que Rabat autorice las conexiones aéreas con España, que fueron canceladas hace varias semanas por la Covid19.

De todas formas, matizaron los nacionalistas, los vuelos se realizaban a cuentagotas y en cada avión solo se traslada a 20 migrantes en un proceso muy complejo por "las trabas de Marruecos y la incapacidad diplomática de España".