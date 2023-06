CC.OO denuncia que el convenio textil paga por debajo del SMI y la patronal no quiere actualizar las tablas

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Comisiones Obreras (CC.OO) ha denunciado que la patronal se niega a actualizar las tablas salariales del sector textil de este año, desoyendo a la Dirección General de Trabajo, y continúa pagando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En un comunicado, el sindicato ha apuntado que la comisión paritaria y la comisión negociadora de Convenio Estatal de la Industria del Textil siguen sin ponerse de acuerdo, ya que la patronal se niega a actualizar las tablas salariales de este año argumentando que al salario base se le tienen que sumar todos los conceptos económicos hasta alcanzar los 15.120 euros brutos anuales en 2023.

Según el sindicato, la patronal quiere que sean las empresas las que abonen la diferencia y defienden "no modificar las tablas", aunque aparezcan salarios de 13.340 euros anuales, es decir, menores al SMI.

Desde CC.OO han subrayado que los complementos o pluses como el de no absentismo o antigüedad, no se deben tener en cuenta para calcular si se alcanza o no el salario mínimo, ya que se deben retribuir adicionalmente y han advertido que, aún sumando esos conceptos, seguirían muchas categorías profesionales con un salario inferior al SMI.

"Todas las categorías profesionales del Convenio de la Industria del Textil y la Confección, que afecta a 100.000 personas y a más de 6.000 empresas, tienen que tener un salario en tablas, como mínimo, de 36 euros al día en 2023 para alcanzar los 1.080 al mes o 15.120 al año que se adapta a la legislación", han añadido.