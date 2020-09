CC.OO. rechaza la congelación salarial de funcionarios y UGT la aceptaría si se mantiene el poder adquisitivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

CC.OO. ha rechazado la posible congelación salarial del sueldo de los empleados públicos en 2021 y ha pedido "respeto institucional" y que se abra de manera "inmediata" la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, mientras que UGT dice que aceptaría la no subida de los sueldos públicos siempre que se establezca una cláusula de revisión salarial ligada al IPC para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo.

El secretario de Administración General del Estado de UGT, Carlos Álvarez, ha señalado que el sindicato busca continuar con la senda de recuperación de poder adquisitivo iniciada con el acuerdo de 2018, que ligó las retribuciones a la recuperación de la economía, tras perder 14 puntos de poder adquisitivo en la anterior crisis.

Álvarez ha explicado que se plantea una negociación para un acuerdo de legislatura para ligar las subidas a la evolución de determinados parámetros, como la inflación o el PIB, si bien todavía no se ha convocado para negociar.

"En 2021, entendiendo la situación económica del país, podríamos aceptar que no hubiese subida si se asegura el mantenimiento del poder adquisitivo a través de una cláusula de revisión salarial ligada al IPC", ha afirmado.

En cambio, el Área Pública de CC.OO. rechaza de facto la congelación y considera que la "noticia filtrada por el Gobierno" busca "caldear el ambiente al mismo tiempo que se posicionan ante los PGE con el retraso de la edad de jubilación real".

CC.OO. ve "imprescindible" la negociación ya del III Acuerdo, en el que las retribuciones, el empleo y las políticas de igualdad y prevención son materias irrenunciables, y subraya que los empleados públicos han hecho un "grandísimo esfuerzo" por garantizar el mantenimiento de los servicios públicos durante la pandemia producida por la covid-19 y "no merecen el desprecio del Gobierno".

Defiende que es "urgente" recuperar el poder adquisitivo y el empleo público perdidos, ampliar las plantillas y acometer las medidas necesarias para su rejuvenecimiento, así como el desarrollo de la clasificación profesional. "El Gobierno tiene una deuda con las empleadas y empleados públicos en materia salarial arrastrada desde la anterior crisis económica de 2008 que debe ser compensado", ha recordado.

"No es de recibo el modelo de negociación que se pretende reinstaurar, del que no compartimos ni las formas ni el fondo. CCOO no entiende un diálogo social que se hace a golpe de titular de prensa", ha añadido el sindicato, que trasladará su malestar en la reunión de este jueves sobre teletrabajo en las administraciones públicas.

El sindicato rechaza la "escasa voluntad" de diálogo que manifiesta el equipo gubernamental de Función Pública, que considera "más preocupado por gestiones de malabarismos institucionales que por garantizar y asentar las condiciones de vida y trabajo de más de 3 millones de trabajadores públicos".

Respecto al teletrabajo, CC.OO. considera que lo primero es garantizar la prestación de los servicios públicos de manera presencial, y avisa de que no admitirá una rebaja en las condiciones de trabajo, incluidos los aspectos de compensación, en los casos donde de manera excepcional se pueda llevar a cabo la modalidad de teletrabajo.