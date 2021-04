CC.OO. reconoce "dudas" sobre si los proyectos de fondos europeos responden a lobbies o al interés general

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Industria de CC.OO., Agustín Martín, ha reconocido las "dudas" de su organización acerca de si los proyectos que se postulan como receptores de los fondos europeos de reconstrucción tras la crisis de la pandemia de Covid-19 son una "oferta de proyectos ligados a lobbies de presión e intereses particulares o una demanda de proyectos que sirvan para modificar realmente la necesidad de un cambio de modelo productivo".

Así, durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso, a la que ha acudido para ofrecer su visión sobre cómo aprovechar estos recursos, ha señalado que estos fondos son "un revulsivo de generar optimismo" pero también ha defendido "dar una pensada" al modelo productivo.

"Es diferente necesitar que las empresas digan qué necesitan, sin tener encaje de política nacional, con que veamos lo que el país necesita para poner a disposición a las empresas", ha manifestado, cuestionando el modelo de manifestaciones de interés lanzado por el Gobierno en un primer cribado de proyectos.

'CONGELACIÓN' DE INVERSIONES PARA SUBVENCIONARLAS CON FONDOS

En este sentido, Martín advierte "problemas de redundancias" en los proyectos, pero también de gobernanza institucional y sobre la finalidad de los mismos, ante el temor de que sirvan "para tapar agujeros de ineficiencias o inoperancias".

Asimismo, detecta la "suplantación" de inversiones que se proyectaban en empresas en mejor situación, ahora pasan a ser solicitudes para recibir fondos europeos con el fin de que se subvencionan.

"NO HAY UNA CCAA QUE NO QUIERA UNA FÁBRICA DE BATERÍAS"

En el caso de estas "redundancias", ha destacado cómo "prácticamente no hay comunidad autónoma que no quiera una fábrica de baterías" --"Esto es totalmente inviable", ha dicho--, y el auge de tecnologías como el hidrógeno que, ha dicho, "no deja de ser una apuesta".

"Necesitamos pasar de la oferta a delimitar bien cuáles son los proyectos estratégicos que deben servir para reforzar esas prioridades que son la transición ecológica y el cambio de modelo productivo", ha instado.

ACELERAR UNA PRODUCCIÓN PROPIA PARA PROVEER MATERIALES

Martín también ha incidido en que proyectos tecnológicos como la electrificación, el desarrollo de puntos de recarga o la extensión de la banca ancha y las redes de 5G requerirán de "una cantidad ingente de equipamiento".

Sin una estructura productiva propia, ha señalado, deberá recurrirse a la importación de estos materiales desde terceros países, lo que supondría, ha argumentado, la pérdida de una oportunidad para "recomponer un tejido industrial manufacturero".