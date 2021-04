CC-PNC advierte de que las CCAA se enfrentarán a un "limbo legal" si se levanta el estado de alarma

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 (EUROPA PRESS)

Coalición Canaria-PNC ha mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno de levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo y ha advertido de la incertidumbre que generaría esa decisión en el caso de que se tomara por la falta de "herramientas jurídicas" para que la Comunidad Autónoma pueda seguir tomando medidas para frenar posibles rebrotes de la pandemia.

Para los nacionalistas, "esta decisión unilateral del Gobierno central, que fue anunciada sin consultarla ni comunicarla antes a las comunidades autónomas, parece responder más a los intereses electoralistas del PSOE de cara a los comicios madrileños del próximo martes y no al interés general".

El vídeo del día El paro baja en 65.800 personas hasta marzo, su mejor dato en 20 años

El Comité Ejecutivo Nacional, reunido este jueves, reprochó "la falta de diálogo sobre una decisión en la que está en juego tirar por tierra el esfuerzo titánico de la ciudadanía, de los profesionales sanitarios, del tejido económico, en definitiva, de la sociedad, desde que en marzo de 2020 se decretara el primer estado de alarma" y pidió al PSOE "repensar si es la decisión idónea cuando el índice de vacunación aún es muy bajo y desigual, dependiendo de cada comunidad autónoma".

"Tomar la decisión sin aprobar una alternativa, sin una herramienta clara que permita a las comunidades autónomas tomar decisiones ajustadas a la realidad sanitaria de cada territorio o de cada isla puede generar enormes problemas y retrasar el control de la pandemia ante un repunte de casos", aseguran desde CC-PNC.

Los nacionalistas canarios mostraron su preocupación por el limbo legal en el que se quedarán las comunidades autónomas y la falta de herramientas que permitan a los territorios adoptar decisiones ajustadas a su realidad sanitaria y respaldadas por una seguridad jurídica que decaerá con el estado de alarma.

En este contexto, demandaron al Gobierno del Estado una "alternativa" que dote de esa seguridad jurídica a las decisiones de las comunidades autónomas porque, de lo contrario, podrían ser recurridas, al tiempo que reprocharon su incapacidad para dotar a las comunidades autónomas de los instrumentos jurídicos necesarios que no harían necesario el estado de alarma, tal y como se comprometieron.

Asimismo, exigieron al Gobierno de Canarias un plan de acción y coordinación para dar respuesta a las situaciones que puedan derivar tras el fin del estado de alarma, para "evitar volver a la casilla de salida".

Los nacionalistas canarios insisten en la necesidad de "hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que no vean en el fin del estado de alarma el fin de una crisis sanitaria que aún no está controlada y que no podemos dar por superada hasta que contemos con una inmunidad de rebaño".

En este sentido, señalan es fundamental que el Gobierno canario doble esfuerzos en prevención y trabaje en medidas que mitiguen el vacío legal que se producirá tras el 9 de mayo. Al mismo tiempo, reclaman al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que abra el diálogo con las comunidades autónomas y no circunscriba su decisión a sus intereses de cara a la cita electoral en Madrid del próximo domingo.

DATOS DE LA EPA.

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva Nacional valoró los datos de la EPA publicados hoy y que sitúa la tasa de paro en Canarias en un 25,42 % frente al 15,98 % estatal como el más claro ejemplo de que las islas "necesitan políticas específicas".

En este sentido, recuerdan que el rechazo del PSOE a un plan de rescate del sector turístico dificulta la recuperación de nuestro motor económico y, por tanto, del empleo ya que un 40 % de los puestos de trabajo en Canarias dependen de la industria turística.

Los nacionalistas canarios señalan que la ligera disminución del desempleo, motivado por la caída de activos, "no deja lugar a discursos triunfalistas porque no caben mientras 272.700 canarios y canarias no tienen un trabajo" y apelan a la "responsabilidad" y al impulso de medidas para comenzar el camino hacia la recuperación y los datos previos a la crisis sanitaria.