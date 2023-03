CC-PNC dice que Torres acaba una legislatura de calamidades "arrastrando" a Canarias con el 'caso Mediador'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 (EUROPA PRESS)

La diputada del Grupo Nacionalista, Rosa Dávila, ha descrito al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, como una persona a la que "nadie se cree", al frente de un Ejecutivo de "calamidades políticas" que ha acabado la Legislatura "arrastrando" el nombre de la islas por toda España con el 'caso Mediador'.

En la última jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha comentado que es el "máximo responsable" del nombramiento de los dos directores generales y ha afeado a Torres que no haya tenido "valentía" para "pedir perdón".

Dávila ha insistido en que Torres no es la "víctima" de la presunta trama corrupta y se dedica a "bajar la cabeza como los niños chicos" y decir que no ha hecho nada cuando, junto a su partido, es responsable del caso, subrayando, incluso, como la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, "no se enteraba de nada".

Ha comentado que hay una "gangrena" y una "carcoma" que debilita la democracia en el archipiélago, y aunque cree en la "honradez" de políticos y funcionarios, apuntó que el Gobierno tiene que ganarse la confianza y no "para drogas y prostitutas".

En esa línea ha insistido en que "es un honor hacer política" con el 'caso Mediador' por lo que van a seguir fiscalizando este caso de corrupción y apelando a la "unidad de acción" contra "corruptos y puteros".

Ha censurado el fracaso en la política de vivienda, con 20.000 personas a la espera, lo mismo que en dependencia, con 6.000 personas que buscan plaza en un centro sociosanitario, al igual que en listas de espera sanitarias.

Además ha tildado de "doloroso" que no se hayan bajado impuestos cuando el Gobierno ha tenido "más recursos que nunca" y se ha preguntado si a los canarios "les va bien" con la subida del precio de la cesta de la compra, la hipoteca o el alquiler.

Los nacionalistas han pedido rebaja de impuestos para aliviar a empresas y familias, que se ejecuten los fondos europeos y se utilice el superávit, y ha anunciado el voto a favor de casi todas las propuestas de todos los grupos.

Ha reclamado la apuesta por la FP Dual, el desarrollo de los dos hospitales comarcales de Tenerife, que haya más médicos especialistas en las islas periféricas y que se aborde con carácter inmediato la RPT de la Consejería de Derechos Sociales.

Dávila ha echado en falta una estrategia de "rescate" del turismo en Canarias para hacer frente a la subida de los precios del combustible, ha pedido recuperar las concesiones en el litoral que han caducado y apuntalar el proceso de consolidación de empleo público.

En el caso de La Palma ha afeado al Gobierno que se lleve un año esperando por una "ley del volcán" y divagando con "generalidades" y ha aplaudido que los grupos del Gobierno se sumen ahora a la propuesta de CC para crear un consorcio que coordine a todas las administraciones.