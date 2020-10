CC-PNC presentará una enmienda a la totalidad a los PGE por "pisotear" los intereses de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 (EUROPA PRESS)

El Consejo Político Nacional de CC-PNC ha acordado hoy sábado presentar una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) "por responsabilidad" al considerar que la actual redacción es un "ataque frontal" a los intereses de Canarias.

El Consejo considera que "no solo pisotea el REF y el Estatuto de Canarias, ignora partidas y no responde a la dramática situación económica y social que afrontan las islas, sino que además no territorializa más que dos partidas en las islas de los fondos europeos".

Para los nacionalistas canarios, "el daño a todos los sectores económicos de Canarias con estos PGE es total; desde la agricultura, al turismo, pasando por industria e innovación y alcanzando incluso a los fondos contra la pobreza que desaparecen. Por ello, por responsabilidad con Canarias y con nuestro compromiso con las islas, presentaremos una enmienda a la totalidad que frene este maltrato de Madrid al archipiélago".

Así, el secretario general nacional de CC-PNC, José Miguel Barragán, advirtió que el discurso de España ante la UE, reclamando más fondos por ser el país más dañado económicamente, "no se aplica a la hora de repartir esas partidas" y "se deja fuera a Canarias que es la comunidad que peores perspectivas económicas tiene a consecuencia de la pandemia".

En este sentido, señaló que del gran fondo europeo incorporado a los PGE "solo se territorializan para Canarias dos partidas, apenas 30 millones de euros, y se deja todo lo demás en bolsas que se repartirán sin tener en cuenta las especiales condiciones de las islas".

"A Canarias se le ha dado la espalda y además se le limita, al no respetar su fuero, su capacidad para poder superar la difícil situación que vamos a vivir en las islas", señaló el líder nacionalista, quien aseguró que la enmienda a la totalidad que presentará la próxima semana CC-PNC "por responsabilidad con Canarias" se presenta con la aspiración de que sea votada a favor por los representantes canarios en Cortes con independencia del partido político al que representan.

"Esto no es una cuestión de siglas y partidos políticos; es una cuestión de Canarias que no puede permitir que se incumpla su fuero y se condene a las islas a más paro, más pobreza y más marginalidad", agregó.

Añadió que su preocupación es "máxima" y afirmó que de la misma forma que se cumplen otros Estatutos Autonómicos, Canarias "debe exigir y lograr que se cumpla el suyo y no resignarse y permitir que sea tratada como una comunidad de tercera categoría". "Si los diputados canarios de otras formaciones políticas entienden que Canarias no merece que se cumpla su fuero, que lo digan".

Durante el Consejo Político Nacional se avanzó también en la organización del VII Congreso Nacional de CC que se celebrará los dos últimos fines de semana de este mes de noviembre. En estos momentos, cada una de las islas y municipios están culminando el proceso de votación de delegados a este VII Congreso y de debate interno de las distintas ponencias de tal forma que a lo largo de las dos próximas semanas se remitirán las enmiendas a las mismas para su debate.