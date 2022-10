CC proclama a Fernando Clavijo como candidato a la Presidencia de Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 (EUROPA PRESS)

Coalición Canaria proclamó en la tarde de ayer a Fernando Clavijo como candidato a la Presidencia de Canarias con la totalidad de los votos del Consejo Político Nacional excepto uno, que fue declarado nulo.

El también secretario general y senador por la Comunidad Autónoma aseveró en su primera intervención como cabeza de lista de los nacionalistas canarios para los comicios electorales de mayo de 2023 que van "a devolver a los canarios el derecho a decidir su futuro" porque "Canarias se gobierna desde Canarias, no con imposiciones de Madrid".

El líder de los nacionalistas refutó "la falta de proyecto para Canarias que sufren los canarios todos los días". En este contexto, según apuntó, "no hay gestión, no hay compromiso, no hay trabajo, no hay proyectos; solo hay excusas y titulares vacíos".

Fernando Clavijo evidenció la falta de proyecto político del actual Gobierno de Canarias: "Lo único que tienen en común es su objetivo de acabar con Coalición Canaria pero tres años y medio después los nacionalistas canarios no solo no hemos desaparecido, sino que afrontamos la cita electoral más fuertes que nunca, con más militantes y más comprometidos que nunca con esta tierra".

Para el ya candidato a la Presidencia de Canarias, el de ahora es "el peor Gobierno de la historia de Canarias" y agregó que su gestión se basa "en dejar todo para mañana, para la semana o para el mes que viene". De la misma forma, reconoció que, aunque les ha tocado gestionar momentos difíciles, ha respondido "con excusas y con titulares vacíos".

Clavijo manifestó que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres es "el Gobierno de los hombros caídos, de la cabeza baja y de las excusas" para luego añadir que ha sido capaz "de levantar la mano contra Canarias, de permitir agravios de Madrid y de justificar el maltrato".

En el lado opuesto, aseguró el secretario general, "han tenido una fuerza política que ha hecho lo que sabe hacer; estar del lado de los canarios y del lado de Canarias". El candidato nacionalista sostuvo que CC ha llevado a cabo la tarea como principal partido de la oposición desde "la responsabilidad, la lealtad y compromiso con esta tierra". En este contexto, hizo un repaso a las más de 600 propuestas trasladadas al Gobierno de Canarias desde el inicio de la legislatura, las más de 200 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y a las cuentas autonómicas.

Tal y como recordó Fernando Clavijo, "durante este tiempo cuando ha sido necesario, y aún cuando no hemos compartido ni las formas ni el fondo del Gobierno, hemos dado nuestro voto a favor en el Parlamento y en las instituciones porque sabemos que en momentos de dificultad como la pandemia o la erupción volcánica era necesario un gran frente político para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, poniendo por encima nuestra lealtad a Canarias".

El secretario general detalló alguna de las medidas, entre ellas, un plan de rescate del sector turístico, por las duras consecuencias durante la pandemia en un sector que representa el 35 % del PIB y el 40 % del empleo de las Islas, pero también recordó el plan de rescate social, el plan de empleo juvenil y medidas específicas para la aplicación de los erte, para socorrer a las pymes, autónomos, al tejido económico y productivo de las Islas y para no dejar a nadie atrás, con propuestas como la rebaja fiscal selectiva que propusimos tras dispararse la inflación y estallar la guerra en Ucrania. "La respuesta del Gobierno canario siempre fue el silencio, las excusas y la falta de liderazgo y gestión unida a la subordinación a Pedro Sánchez", enfatizó Clavijo.

El candidato a la presidencia de Canarias sostuvo que frente "a la incoherencia, a la inacción, a la falta de proyecto y gestión", Coalición Canaria ofrece "conocimiento y trabajo, trabajo y trabajo". Por este motivo, confirmó que CC "se va a presentar en las 8 islas, en los 7 cabildos y en los 88 municipios" con el objetivo de presentar "una alternativa creíble". "Para ello contamos con un gran equipo de hombres y mujeres preparados, que no van a agachar su cabeza ante un Gobierno que mira más por el bien del PSOE que por el de las Islas", apostilló.

Clavijo aseguró que los nacionalistas no van "a permitir que se siga tratando con desprecio a Canarias, ni agravios como el del transporte gratuito en las Islas y a mitad de precio en las Islas". "Como tampoco permitiremos que se use el aniversario de la erupción volcánica en La Palma como fondo de escenario de un mitin de partido", añadió.

El ya cabeza de lista a la Presidencia se comprometió a liderar un equipo capaz de "antes momentos de máxima dificultad como los que se avecina, sea capaz de gestionar y de trabajar por las familias canarias y de plantar cara a Pedro Sánchez, planteando una reforma fiscal que permita a los ciudadanos superar estos momentos; "una alternativa que entienda y asuma que a Canarias se la defiende todos los días del año; aquí, en Madrid y en Bruselas", concluyó.