CC ve "insuficiente" el tercer paquete de medidas anticrisis del Gobierno porque aleja "aún más" a Canarias de España

El secretario general, Fernando Clavijo, censura que Torres no emule a Sánchez y no baje impuestos para combatir la inflación

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 (EUROPA PRESS)

Coalición Canaria (CC) calificó este martes de "insuficiente" el tercer paquete de medidas del Gobierno central para hacer frente a la crisis de precios porque, alertan, vuelve a dejar fuera a Canarias.

El secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, sostuvo que "Sánchez regala a los ciudadanos en Península una bajada del IVA que el Gobierno de Canarias se niega a aplicar a los canarios", a pesar de que los nacionalistas ya la propusieron desde que comenzó la subida de precios.

En esa línea reprochó que las nuevas medidas alejan a Canarias "aún más de España" y añadió que "las que se mantienen dejan igual a Canarias y las que se suprimen, como la de los 20 céntimos al litro de combustible decaen también en el archipiélago y las nuevas no llegarán a Canarias".

Según Clavijo, "las islas salen peor paradas que antes del anuncio de hoy".

Los nacionalistas entienden que el anuncio está centrado en una supresión del IVA de los alimentos de primera de necesidad, entre ellos, el pan, las harinas y una bajada del Impuesto de Valor Añadido para otros como el aceite y la pasta, que no llegaría a las islas, donde se aplica el IGIC.

En este contexto, el también candidato a la presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, censuró que el Gobierno de Ángel Víctor Torres "se haya negado a aplicar las recetas que sí aplicará Pedro Sánchez en la Península, como la bajada de impuestos, solo por llevar la contraria a CC que fue la primera fuerza que propuso al Gobierno canario una bajada fiscal en las islas para luchar contra la inflación y aliviar la presión fiscal sobre las familias".

Asimismo, censura la "nula sensibilidad" del Gobierno con las islas cuando es una de las más golpeadas por las subidas de precios registradas en los últimos meses.

Sobre el resto de medidas, como la ligada al transporte público, a la industria gasintensiva, a las ayudas específicas a sectores como la cerámica y otros subsectores o la bajadas de impuestos del butano o la electricidad, "no afectan a Canarias o nos dejan como estábamos", señaló.

Sobre la del cheque a las familias más vulnerables, si bien los nacionalistas se mostraron a favor, apuntaron que "racionar las medidas" como hace el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, lo que está haciendo "es poner parches en los problemas de las familias pero no resolver sus problemas".

Asimismo, denuncian que "las ayudas no pueden estar ligadas al calendario preelectoral sino a la situación real de los ciudadanos, de las familias y del tejido económico, fundamentalmente, las pymes y los autónomos".

SIN MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CANARIAS

Si bien reconocen que es necesario acometer medidas para paliar los efectos de la inflación que ha llegado a superar el 10%, "lo que no se puede hacer es aprobarlas a cuentagotas, llevando a los ciudadanos al límite", y mucho menos dejar atrás a territorios que, aseveran, "precisan de medidas específicas para atender a su realidad, como es el caso de Canarias" que no solo se ha quedado fuera del paquete de medidas anunciadas por Sánchez sino que no cuentan con un paquete específico del Gobierno de Canarias para que las familias canarias y el tejido económico afronten la subida de precios.

Los nacionalistas recuerdan también que desde que comenzó el incremento de precios propusieron un paquete de medidas en Canarias entre las que figuraba una rebaja fiscal generalizada del 7 al 5% y un descenso del 0,5% del tramo autonómico del IRPF con el fin de compensar el incremento de los precios y de la inflación.

Medidas, señalan viables para el Gobierno de Canarias que, recordaron, "había recaudado hasta el 31 de octubre de este año más que en todo el 2019".

Los nacionalistas indican también que "a la falta de un plan de actuación que responda a la situación de vulnerabilidad que están atravesando muchas familias y el tejido económico de las islas se une este nuevo varapalo del Estado que vuelve a acometer un plan de lucha contra la inflación que ni tiene en cuenta ni repercute en Canarias".

De la misma forma, rechazaron la supresión de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible a partir del 1 de enero de 2023, que se limitará para los transportistas.

En este sentido, insistieron en exigir al Gobierno de Canarias que asuma la ayuda directa con el fin de paliar los elevados precios del combustible en las islas.