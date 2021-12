CC ve "muy preocupante" el borrador del sistema de financiación y alerta de que el REF debe quedar fuera

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 (EUROPA PRESS)

Coalición Canaria tacha de "muy preocupante" el primer borrador que ha remitido el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas para modificar el sistema de financiación y advierte de que este documento "debe hacer saltar las alarmas" de toda la sociedad canaria pues evidencia que el archipiélago parte de una posición muy débil para afrontar esta negociación.

"Si el punto de partida es el análisis que hacen los técnicos del Ministerio de Hacienda que evidencian un profundo desconocimiento de la realidad insular es evidente que el peligro de la infrafinanciación es real porque el documento ignora los derechos históricos de Canarias y certifica el desconocimiento absoluto de la realidad insular y la ultraperiferia", señalan en una nota.

Los nacionalistas advierten de que "esta debe ser una preocupación y una lucha de toda la sociedad canaria" y que, al margen de partidos políticos, "Canarias no puede mostrar ni una fisura en defensa de una financiación justa que reconozca el hecho singular canario" y para ello "el REF debe quedar fuera del sistema de financiación".

En su opinión, "es vital para las islas que en el Ministerio de Hacienda se entienda que nuestro fuero es la herramienta que nos permite partir de un plano de igualdad con otras comunidades autónomas y no una financiación que debe sumarse a lo que se recibe del Estado ya que eso supondría volver a 2008 cuando Canarias perdió 700 millones anuales y se nos situó en la cola de la financiación del todo el Estado".

Sobre el documento remitido por el Ministerio de Hacienda, los nacionalistas critican que se evidencia "un preocupante desconocimiento de la realidad y la ausencia de informes sobre la realidad social y económica de Canarias" y se preguntan "por qué no se ha tenido en cuenta por parte del Ministerio de Hacienda el informe realizado por el Gobierno de Canarias en 2018 en el que se analizan los costes de la insularidad, un trabajo encargado por la Comunidad Autónoma que señala y cuantifica los costes de la insularidad, la ultrapreiferia y la doble insularidad en la economía privada".

Un informe, recuerdan los nacionalistas, que debe ser utilizado por el actual Gobierno para evidenciar la necesidad de que el REF quede fuera del sistema de financiación autonómico (pues es la herramienta que compensa esos sobrecostes) y se fije la financiación del archipiélago a partir de ahí.

La conclusión del apartado insularidad del informe del ministerio, y en el que se señala textualmente que "en todo caso, es difícil poner en contexto el valor de una posible variable relacionada con la insularidad", revela la dificultad de calcular el impacto que dicho concepto puede tener sobre los costes de provisión de servicios de las comunidades autónomas.

CANARIAS, EN "CLARA" DESVENTAJA

Sin embargo, la comparación a nivel global de los recursos puestos a disposición de las comunidades autónomas insulares parece indicar que no hay evidencias claras para su reconsideración y señala dos cosas, desconocimiento, puesto que "no es difícil poner el contexto el valor de una variable relacionada con la insularidad" pues ya hay trabajos que lo calculan (y que no han sido tenidos en cuenta) y una predisposición del Ministerio de Hacienda a mantener la situación de 2008 en la que Canarias sufrió que las compensaciones a esos sobrecostes (REF) se incorporaran en los cálculos del sistema de financiación, situando a las islas en una "clara" situación de desventaja, detallan.

"Corremos de nuevo el riesgo cierto de que nos encontremos de nuevo con que el Gobierno central vuelva a no reconocer una realidad que Europa, con la ultraperificidad, sí reconoce desde hace décadas", subrayan.