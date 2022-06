CC ve una "tomadura de pelo" la reunión preparatoria sobre la delimitación de aguas con Marruecos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 (EUROPA PRESS)

Coalición Canaria (CC) afirma que la reunión preparatoria entre el Gobierno canario y el central de cara a las negociaciones con Marruecos para fijar la mediana de las aguas fue "una tomadura de pelo".

Los nacionalistas desconfían de las intenciones del Gobierno central pues "por algo decide levantar de la mesa a Canarias en la reunión que celebran ambos países este martes precisamente para tratar la delimitación de las aguas en la fachada atlántica, así como otros asuntos estratégicos para las islas como la pesca, la seguridad y el transporte".

Según CC esto es un "nuevo atropello" del Gobierno de Pedro Sánchez a las islas pues "invitar a Canarias a una reunión preparatoria del Estado no es participar de las negociaciones con Rabat ya que estar en la negociación de la mediana marítima con Marruecos es sentarse en la mesa "con ellos".

En una nota aseguran que la participación anunciada por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, en las negociaciones con Marruecos para la delimitación de las aguas "no son más que un paripé, que demuestran el poco peso e influencia del presidente del Gobierno de Canarias en las políticas de Estado y que ha tardado no más de un día en desmontarse al reconocer que Canarias no estará presente en la reunión que se celebra este martes en Madrid".

Los nacionalistas recuerdan que Canarias "quedó fuera también de las reuniones desarrolladas entre ambos países para abordar los flujos migratorios y temas relacionados con la seguridad, cuando las islas son una de las rutas de entrada del continente africano a Europa por vía marítima más activas y peligrosas".

En este contexto, advierten de que "el Gobierno de Sánchez ha vuelto a jugársela al Gobierno de Canarias y al presidente Torres, al dejarla fuera de las negociaciones con Marruecos en un asunto en la que el archipiélago se lo juega todo y en medio de los movimientos que lleva haciendo el país vecino en la búsqueda de petróleo y gas en aguas cercanas a las islas".