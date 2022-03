CCAA piden una mayor participación de los entes regionales y locales en las decisiones de la UE

Díaz Ayuso y otros representantes regionales reclaman que el CdR pase de tener carácter consultivo a vinculante

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Las comunidades autónomas han pedido que se refuerce la resiliencia en la UE, con una participación clara de los entes regionales y locales en el diseño y la aplicación de las políticas sociales, climáticas, medioambientales, energéticas y digitales.

Así lo han manifestado durante la IX Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, organizada por el Comité Europeo de las Regiones y celebrada en Marsella en el contexto de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, a la que acudieron representantes de instituciones regionales.

El viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia, y Administración local de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha defendido que el papel de las regiones y los municipios es "clave" a la hora de poder salir de este momento de recuperación. "Precisamente porque mayoritariamente somos los poseedores de las competencias", ha incidido.

En la misma línea, el director general de la Unión Europea de la Región de Murcia, Adrián Zitelli, ha señalado que las regiones están preparadas para "asumir mayores responsabilidades, mayor papel e involucración en la toma de decisiones de la UE".

También la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa María Balas, considera que, "sin duda cada" las regiones y ciudades tienen que tener un papel mayor. "Creo que ha sido un ejemplo claro lo que ha sucedido durante la pandemia", ha defendido.

"Tenemos que tener más voz. Tenemos que tener más peso porque somos responsables de un porcentaje muy alto del gasto público europeo", ha aseverado el director general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta, Jesús Gamallo.

Los responsables regionales citados estos días en Marbella también han demandado un acceso directo a la financiación de la UE en ámbitos que sean de su competencia. Concretamente Gamallo ha defendido que debería haber "más transparencia" al respecto y que tanto en lo referente a la distribución de fondos como en la ejecución, las Comunidades Autónomas deberían tener "más participación".

"Queremos que esos fondos lleguen lo antes posible a los ciudadanos y para eso necesitamos mayor transparencia", ha incidido Zitelli, al tiempo que Balas ha recordado que "los fondos de recuperación y resiliencia están contribuyendo y van a contribuir a ese cambio en las Comunidades Autónomas".

"PESO PROPIO" PARA EL CDR

Además, las Comunidades han reivindicado que el Comité Europeo de las Regiones pase gradualmente de desempeñar una función consultiva, como es el caso de la actualidad, a tener un papel vinculante en un número limitado de ámbitos políticos.

Al respecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que se trata de que el Comité de las Regiones de la UE comience a tener "un peso propio específico" y justificó esa aspiración en la necesidad de las Comunidades Autónomas de recibir apoyo para sus peticiones como, en su caso, es "que no le suban los impuestos de manera discrecional a los españoles y en concreto a los madrileños, unos impuestos que no existen en el resto de la Unión Europea. "Me gustaría tener un lugar donde tener voz y defender a la Comunidad de Madrid", ha subrayado.