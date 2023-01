CCOO considera que se ha llegado a un buen acuerdo con el SMI aunque ve "reprochable" la actitud de la CEOE

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo ha defendido que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pactada este martes entre Gobierno y sindicatos, ha supuesto llegar a "un buen acuerdo" ya que se eleva esta cifra hasta un 8% y se consolida la senda de crecimiento que ha experimentado el SMI en los últimos años.

Con todo, Sordo ha lamentado la actitud de CEOE, que ha definido como "francamente reprochable", ya que han preferido "borrarse del mapa" y no acudir a la mesa de negociación. En este sentido, el secretario general ha explicado que le cuesta entender los argumentos para no acudir a una mesa de negociación ya que se puede ir pese a no estar de acuerdo.

Así, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Sordo ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las patronales y que asuman que esta subida es "necesaria" para dar impulso a los salarios, que están soportando los efectos de la inflación.

"Hemos llegado prácticamente al 60% de la media salarial en España, lo que supone un incremento considerable que beneficiará a más de 2,5 millones de personas. Le damos así un impulso fuerte a la negociación colectiva, aunque hace falta que las organizaciones empresariales vuelvan a ser corresponsables, como lo fueron durante la pandemia", ha expresado.

En este sentido, el líder sindical ha acusado a las empresas de ser contrarias a subir los salarios al mismo tiempo que en los últimos meses han repercutidos los costes energéticos y de las materias primas en el consumo, únicamente para "salvaguardar" los márgenes empresariales.

INTERESADOS EN UN ACUERDO AMPLIO, PERO DIFÍCIL EL PACTO DE RENTAS

Pese a que los sindicatos son "los más interesados" en llegar a un acuerdo "lo más amplio posible" como lo es el pacto de rentas, Sordo ha exigido que se pongan en la mesa de negociación más elementos de política económica como las medidas fiscales o de contención de la inflación para llegar a este pacto, ya que no se trata únicamente de fijar una posición común en materia salarial.

"Ese escenario no solo lo compartimos, sino que también lo hemos demandado, pero si quieren hablar de un pacto de rentas no pueden tomar buena parte de las decisiones de forma unilateral, como se está haciendo hasta ahora", ha manifestado.

Asimismo, el secretario general ha insistido en que una subida general de los salarios "nada tiene que ver" con una segunda ronda de inflacionaria, como han augurado algunos economistas, sino que es "todo lo contrario", ya que han sido los beneficios empresariales los que están repercutiendo sobre la evolución de los precios.