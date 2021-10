CCOO considera que el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades es una "medida vacía"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Comisiones Obreras (CCOO) considera que la aplicación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, como anunció el Gobierno este martes, es una "medida vacía" que no servirá para aumentar la recaudación, como ha denunciado este miércoles el director del Gabinete Económico del sindicato, Carlos Martín Urriza.

"Establecer un impuesto mínimo del 15% en el IS sobre la base imponible y no sobre beneficios, como proponía CCOO, no tiene prácticamente ningún efecto sobre la recaudación. Es una medida vacía", ha publicado en su cuenta de Twitter.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, confirmó el martes en el Senado que la aplicación se hará sobre la basa imponible y se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

Montero explicó que la decisión de aplicarlo sobre la base imponible en lugar de sobre el resultado contable responde a la propuesta del comité de expertos sobre la reforma fiscal, sin descartar modificaciones si en el futuro la directiva europea o el comité de expertos proponen algo diferente.

Las conclusiones de los 17 expertos del comité para analizar y abordar una reforma fiscal en España deben estar listas en febrero de 2022.