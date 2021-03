CCOO denuncia que Douglas no ve la negociación del ERE como oportunidad para buscar alternativas viables

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

CCOO ha denunciado que Douglas no ve la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a casi 600 empleos, como una oportunidad para buscar alternativas viables a los despidos y ha añadido que, tras la cuarta reunión de la mesa de negociación, queda constatado que la empresa entiende este proceso "como un mero trámite" y "la falta total de progresión en el procedimiento".

"La negociación ha quedado encallada en la línea de salida, la empresa ha bloqueado las posibles contrapropuestas al no entregar toda la documentación requerida", ha indicado el sindicato, que ha denunciado que la compañía continúa sin presentar la documentación que justifique el ERE.

"No existe por parte de la empresa ninguna intención de buscar alternativas a los despidos, no presenta toda la documentación requerida, tampoco ofrece opciones distintas a las que presentó en la primera reunión. Y el problema va más allá del presente de Douglas, porque la empresa ha demostrado no tener ningún plan para el futuro", ha resaltado CCOO.