CCOO denuncia que el Gobierno solo ha prohibido la carga y descarga en camiones de más de 7,5 toneladas

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El sector de Carretera y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO considera que el Gobierno no ha mejorado las condiciones laborales de los conductores profesionales, ya que solo ha prohibido que la carga y descarga la hagan los que conducen camiones de más de 7,5 toneladas.

De esta forma, la norma deja fuera de esta prohibición a los conductores de vehículos de entre 3,5 y 7,5 toneladas, algo que, sin embargo, sí está incluido en la normativa laboral pactada entre sindicatos y patronal, que solo contempla la obligación de cargar y descargar para conductores de vehículos ligeros, portavehículos, cisternas, áridos, grúas y mudanzas.

"Semejante chapuza es la consecuencia de no contar con la participación de los afectados y, lejos de resolver el problema, lo va a acrecentar para los conductores de vehículos del mencionado tonelaje, con una normativa laboral que no les obliga a cargar y descargar por un lado y una ordenanza que no lo prohíbe por otro", señala CCOO.

Además, para el sindicato, el decreto "no contempla ninguna medida nueva que garantice condiciones laborales adecuadas ni protección social alguna para los conductores", al mismo tiempo que critica que el Ministerio se haya negado a negociar también con los sindicatos, además de con la patronal.