CCOO exige garantías sanitarias y laborales en la reapertura de la hostelería

Pide a Inspección de Trabajo que intensifique las inspecciones y atienda las denuncias interpuestas para detectar y sancionar el fraude en ERTEs

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

CCOO de Servicios ha lanzado una campaña de difusión para exigir todas las garantías sanitarias y laborales en la reapertura de la hostelería durante la desescalada y tras las rebrotes por el coronavirus, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el sindicato ha alertado de que la reapertura de bares y restaurantes no está siendo "muy pacífica". Así, denuncia que una parte importante de las empresas se están resistiendo a cumplir con los protocolos de seguridad

"Desde CCOO hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos para que la actividad en el sector se reinicie con garantías y seguridad no solamente para la plantilla, sino también para la clientela", ha subrayado, destacando la importancia de este sector para el desarrollo económico del país y el mantenimiento del empleo.

El sindicato también alerta de otra problemática como es la reincorporación de los trabajadores de los ERTEs a los centros de trabajos, ya que hay muchas empresas que han desafectado a menos empleados de los necesarios para garantizar un "buen servicio de calidad" a la clientela, sin tener en cuenta el aumento de las cargas de trabajo.

De esta forma, CCOO denuncia que el personal que se está incorporando de los ERTEs es "tan insuficiente" que no permite el cumplimiento de las normas y derechos básicos, como descansos, rotaciones de turnos, etc., y provoca que se realicen horas extras, no solamente por el personal que es desafectado a jornada completa, sino también por el de media jornada que acaba trabajando la jornada completa, lo que constituye un "fraude grave" y un incumplimiento del artículo 1.3 del Real Decreto-ley 24/2020.

Por último, CCOO ha instado a Inspección de Trabajo y Seguridad Social (INSST), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que intensifique las inspecciones y atienda las denuncias interpuestas con "rapidez" para detectar y sancionar el fraude en los ERTE.

Asimismo, solicita que Inspección actúe en todo lo relativo al control respecto de lo establecido en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada, para garantizar y velar por la protección y uso responsable de los recursos públicos, y que además compruebe el cumplimiento de todas las medidas preventivas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo.