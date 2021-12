CCOO lamenta la muerte de 88 personas en accidentes laborales de junio a diciembre por "precariedad" en el trabajo

El sector de la construcción, con 55 trabajadores fallecidos, encabeza la lista

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La secretaria de salud laboral de CCOO del Hábitat, Aida Suárez, ha denunciado este viernes la muerte de 88 personas de junio a diciembre de este año en accidentes laborales que ha achacado a la "falta de medidas de seguridad, la inexistente cultura preventiva y la precariedad" en los puestos de trabajo de los sectores que representa la organización.

En una nota de prensa, recogida por Europa Press, la organización tacha de "intolerable" el número de fallecidos en accidentes laborales y revela que el sector de la construcción, con 55 trabajadores fallecidos en sus puestos de trabajo --siete de ellos autónomos--, encabeza esta "macabra" lista.

Además recoge que 30 de las muertes de este sector sucedieron por caídas en altura. "No nos engañemos, 26 años después de la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores de la construcción siguen perdiendo la vida al caerse de una cubierta, de un andamio, o del borde de un forjado. Son situaciones totalmente previsibles y evitables, pero nuevamente faltaron protecciones, faltó prevención, sobraron empresas piratas, sobró precariedad y se siguió incumpliendo la ley impunemente. Una ley que el año pasado cumplía 25 años sin nada que celebrar", reza el comunicado.

Asimismo, dentro de este mismo sector, CCOO subraya que que la conservación de carreteras, COEX, es una de las actividades laborales más peligrosas y menos reconocidas de España, en la que han perdido la vida en las carreteras siete trabajadores.

"Se hace urgente una implicación real de la DGT, del MITMA y sobre todo de las empresas, que son las que tienen la obligación de que su actividad se realice garantizando la seguridad de los operarios", reclama el sindicato.

LIMPIEZA VIARIA

Entre otros de lo puntos, CCOO destaca la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos como otra actividad laboral con un gran número de fallecidos, en la que han perdido la vida nueve personas. "Sucede lo mismo, en cuanto a la concepción social de trabajo relativamente seguro, en el sector de la jardinería, con 3 fallecidos en labores principalmente de poda", añade la nota de prensa.

Además, el sector forestal ha perdido a nueve trabajadores en siete meses, la mayoría de ellos por aplastamiento. En las canteras, los datos son "inaceptables" para CCOO. "Siete trabajadores de los cuales uno era autónomo fallecieron en el tajo".

"¿Por qué sigue ocurriendo esto en centros de trabajo estables, en los que el lugar de los tajos no varía? Porque en la gran mayoría de los casos, implantar medidas de seguridad y planificar las actividades del lado de la prevención sigue siendo una quimera", critica el sindicato.

En este sentido, la organización exige al Gobierno y a las instituciones que investiguen lo ocurrido para poner soluciones que permitan frenar "esta sangría" al tiempo que asegura que la obligación legal de proteger a los trabajadores es de las empresas.

"Es necesario crear una cultura preventiva real, con políticas públicas ambiciosas que calen, y que ponga el foco en lo único importante, que no tengamos que volver a lamentar la pérdida de una sola vida. Hasta que no se tome conciencia real de esta pandemia y se garantice la seguridad y salud de los trabajadores como eje desde el que pivoten el resto de actividades, esto no será posible", asevera el sindicato.