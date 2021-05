CCOO mantiene los paros convocados en H&M del 14 de mayo tras no alcanzar un acuerdo en el SIMA por el ERE

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

CCOO mantiene los paros convocados para el próximo 14 de mayo para protestar por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) iniciado por H&M, que afecta a más de 1.000 empleados y el cierre de 30 tiendas en España, tras no haber alcanzado acuerdo en la reunión del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) que se ha celebrado este lunes, según ha informado el sindicato en un comunicado.

En concreto, el sindicato ha señalado que en la reunión ha vuelto a solicitar la retirada del ERE, ya que argumenta que de la documentación entregada por la empresa no justifica las causas organizativas y productivas para plantear el despido de 1.066 personas y el cierre de tantas tiendas.

CCOO ha expuesto que más de la mitad de la tiendas que pretenden cerrar han aumentado sus ventas o están en la media de aquellas que no están afectadas, y ha recordado a la firma de moda que este ERE no es por causas económicas, por lo que no pueden justificar su cierre por este motivo.

Respecto al resto de despidos que la empresa plantea en otras tiendas que no cierran, el sindicato subraya que "no tiene sentido", ya que según los datos de la empresa, el número de ampliaciones de jornada que se han estado realizando lo que demuestra es que es necesario plantilla para atender a la clientela.

CCOO ha reiterado su negativa a admitir que H&M utilice estos procesos para precarizar las condiciones laborales y se pase al empleo 'low cost'.

De esta forma y tras la fallida reunión en el SIMA, CCOO y UGT mantienen la movilización prevista para este viernes 14 de mayo, fecha en la se realizarán paros en las tiendas de 12.00 horas a 14.00 horas y de 18.00 horas a 20.00 horas.