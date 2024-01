CCOO marca los objetivos para 2024: pleno empleo, lucha contra la precariedad y reducción de la jornada

Afirma que no quieren tocar el estatuto del becario y la legislación de condiciones laborales previsibles y transparentes

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Comisiones Obreras (CCOO) ha marcado los objetivos a perseguir por el sindicato este 2024, que pasan por avanzar hacia el pleno empleo, atacar todas las formas de precariedad, más allá de la temporalidad; la reducción legal de la jornada trabajo y avanzar para establecer un nuevo Estatuto del Trabajo para el siglo XXI.

Todos estos son los objetivos que el sindicato ha establecido de cara al año que está comenzando y que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha trasladado a la prensa durante un desayuno informativo para abordar las prioridades de CCOO para 2024.

Así, Sordo ha asegurado que una vez finalicen las negociaciones del SMI, instará al Gobierno a que convoque las respectivas mesas de negociación para tratar estos temas. Asimismo, ha asegurado que estas prioridades se las trasladarán al nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una reunión que mantendrán este miércoles, donde también pedirán una mesa para negociar la indexación del SMI a los contratos públicos, tal y como demanda CEOE.

Además, durante el encuentro informativo, Sordo ha afirmado que durante esta legislatura buscarán también que los agentes sociales puedan formar parte de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) a través de comisiones tripartitas en las que puedan conocer dónde se destinan estos fondos y si se ejecutan o no.

"Estamos hablando de que los agentes sociales podamos ejercer un papel incluso de fiscalización de si se implementan o no estos fondos, ya que no es de recibo que si a un ayuntamiento (...) no le parece bien implementar medidas para facilitar los carriles bici o no le parecen bien medidas para facilitar la movilidad, los recursos se queden sin utilizar", ha indicado.

Así, ha asegurado que buscarán que el Gobierno impulse un espacio de seguimiento de todos esos recursos para que los agentes sociales puedan saber qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer con los fondos europeos y, de esta manera, se pueda denunciar públicamente allí donde no se está generando empleo o no se está generando transformación porque a alguien "no le da la gana".

Por otro lado, Sordo ha asegurado que durante esta legislatura no piensan negociar de nuevo el estatuto del becario y la transposición de la legislación de condiciones laborales previsibles y permanente, dos cuestiones, que, en su opinión, "están negociadas y renegociadas".

Así, ha asegurado que si el Gobierno quiere modificar algo de estas cuestiones, "lo hará por su cuenta". "No vamos a cambiar nada. Esto ya está más que ha hablado", ha aseverado el líder de CCOO.