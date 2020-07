CCOO pide una "reforma patronal" para acabar con la precariedad laboral

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, ha reclamado este martes una "reforma patronal" porque los focos de la pandemia del coronavirus "se han extendido claramente en los sitios donde abunda la precariedad laboral", y ha citado entre ellos las residencias de ancianos y las campañas agrícolas.

"Son empleos de mala calidad, indignos, marcados por la temporalidad y el tiempo parcial. De ahí que sea necesario hacer esa reforma patronal para que no se extienda más la pandemia y las condiciones laborales y de empleo sean dignas", ha apuntado Santillana.

La responsable de Empleo de CCOO ha pedido que los esfuerzos del Gobierno se dirijan hacia la contratación indefinida, la contratación en el sector público y en invertir en rastreadores de Covid para tener uno por cada 2.000 habitantes.

Santillana ha indicado que los datos de la EPA del segundo trimestre "no por esperados son menos malos" y que la caída en más de un millón de ocupados registrada en el primer trimestre es un "dato muy negativo". No obstante, ha indicado que los datos del PIB del segundo trimestre que se conocerán el viernes mostrarán un retroceso del 21%, que podría haber sido mayor de no ser por el acuerdo sobre ERTE.

"Es necesario tomar medidas entre los agentes sociales y el Gobierno para que se recupere la economía y los daños a las personas sean los menores posibles. De ahí que en estos momentos sea importante llegar a un acuerdo en el diálogo social para proteger a todas las personas que no pudieran ser protegidas por los ERTE", ha concluido.